Importancia geopolítica de países terminados en “Stan”

Históricamente, hemos escuchado muy poco hablar sobre los países terminados en “Stan”, ello, en ocasiones por su lejanía o, muchas veces, por el desconocimiento pleno de estas naciones en nuestros años de estudiante. Sin embargo, la dinámica actual del sistema internacional nos impulsa como sociedad a tener más conocimiento inmediato sobre estos, principalmente por los cambios que afronta la geopolítica actual y la importancia de los diversos recursos que imperan en ellos.

Primero, para poder entender la dinámica actual de estos países, debemos comprender la terminología: “Stán” proviene del persa antiguo (de la raíz stāna), que significa “tierra” o “lugar de”, y fue heredado por múltiples lenguas indoiranias. Esta raíz lingüística se expandió con la influencia del islam y del Imperio Persa. Por lo tanto, el sufijo -stán, además de nombrar territorios, transmite una herencia cultural importante, sobre todo en los pueblos nómadas que arraigaron esta cultura y que, muchos de ellos, aún conservan. A lo largo de la historia, estos territorios han sido campo de batalla, ruta comercial y de gran incidencia geopolítica. Y mientras el mundo mira a las grandes potencias, los stán se convierten en el eje invisible del equilibrio global, primando siempre sus vastos recursos naturales, ante todo.

Geopolítica actual: Asia Central es una región con un histórico valor, al igual que posee un alto potencial estratégico, teniendo en cuenta que se encuentran en el corredor geopolítico entre Rusia, China, Irán, India y el mundo, sin dejar de lado que también forman parte de la famosa Ruta de la Seda, además de la alta posición privilegiada, unida a sus vastas reservas de gas, petróleo, litio, uranio y otros minerales críticos, convirtiendo a estos Estados en territorios atraídos por las grandes potencias. China, por ejemplo, ha reforzado su presencia a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, construyendo infraestructuras clave que conectan su territorio con Europa. Rusia, por su parte, continúa expandiendo su influencia histórica, que se manifiesta en acuerdos militares, comerciales y culturales, donde promueve estratégicamente su idioma e idiosincrasia con varios de estos países. También podemos observar el comportamiento de algunas potencias regionales como Turquía, Irán y Arabia Saudita, que han aumentado su presencia en la región, desplegando un “poder blando” a través de vínculos religiosos, programas educativos e inversión financiera. Estos países buscan posicionarse en el corazón de Eurasia a través de afinidades étnicas, lingüísticas e históricas, disputando el alma cultural de los “Stan”.

En el marco y comportamiento político interno de estos países, podemos destacar lo siguiente:

Kazajistán: mantiene una política multivectorial, equilibrando sus relaciones con Rusia, China, Occidente y el mundo islámico. Ha aumentado su presencia diplomática en América, sobre todo con Brasil, donde ha suscrito numerosos acuerdos en temas de hidrocarburos.

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Uzbekistán: avanza en reformas económicas para diversificar su economía y ganar autonomía. Estas medidas buscan dejar atrás el histórico aislamiento soviético, atraer inversión extranjera, erradicar abusos laborales históricos y mejorar los derechos sociales.

Tayikistán y Kirguistán: con menor peso económico, se inclinan hacia Rusia por razones de seguridad y dependencia estructural.

Turkmenistán mantiene una política de neutralidad permanente que está potenciando su sector turístico. Ashgabat sigue siendo su epicentro de éxito gracias a las divisas que entran al fisco por el gas e hidrocarburos, pero no se ve palpable su modelo en los extractos más bajos del territorio.

Pakistán y Afganistán, ya más al sur, se insertan en una lógica más compleja donde el islam político, la seguridad y el juego con China marcan la agenda, teniendo en cuenta que el primero ha sido un gran estratega a nivel internacional por su política de conciliación y el segundo está embarcado en el conflicto de los talibanes, quienes gobiernan esta nación desde hace unos años.

Si calculamos en términos de población y estos países se unificaran, podemos observar que, en conjunto, tendrían: 370.2 millones de habitantes, ¡una población mayor que Estados Unidos!

Potencial económico y estratégico:

Energía y recursos naturales: Con gigantescos yacimientos de gas y petróleo en Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán, esta unión sería una de las principales potencias energéticas del mundo.

Agricultura y comercio: Pakistán y Uzbekistán son grandes productores de algodón, mientras que Kirguistán y Tayikistán podrían brillar con productos agrícolas y ganadería.

Industria tecnológica: Con inversiones adecuadas, podrían convertirse en un hub de tecnología, aprovechando la posición estratégica entre Europa y Asia.

Turismo cultural y natural: Desde la Ruta de la Seda hasta paisajes montañosos como el Tien Shan y el Hindu Kush, ¡su diversidad atraería millones de turistas cada año!

En fin, un gran desarrollo llevaría a los habitantes de estas naciones si estuvieran unificadas. Es por ello que no pueden pasar desapercibidas, debido al alto potencial de recursos que poseen. Hoy en día, producto de estos recursos, suelen ser foco de atracción para las potencias regionales que imperan en el sistema internacional.

Conclusión. Queda demostrado que los países que terminan en “stán” comparten mucho más que un sufijo común: simbolizan una continuidad histórica entre imperios antiguos y reconfiguraciones del poder global. Cada uno, con su idioma, cultura y sistema político, se afirma como una pieza única dentro de una gran narrativa regional tejida por la expansión persa, la islamización, el pasado soviético y, hoy, la pugna entre potencias por el control del corazón de Eurasia. El “stán” sigue siendo una huella lingüística y, para muchos de ellos, la resistencia es su cara angular, donde su legado histórico cultural sigue siendo su identidad prima facie de su historia. No podemos hacer la conjetura de invisibilizarlos por las grandes distancias que nos separan; los “stán” están dejando de ser meros corredores geopolíticos para convertirse en centros de decisión, disputa y transformación. En un mundo cada vez más multipolar, su rol será clave para entender no solo la evolución de Asia Central, sino también el reordenamiento del poder global.