Honduras, refugiada en el escapismo

El hondureño huye desesperadamente de algo y cada vez lo hace con mayor determinación, claramente estamos ante una acción constituida como un peligro consumado.

Su huida se volvió contagiosa y luego crónica. Decenas de miles de personas se volvieron sagaces en la fuga de entre los seres más queridos porque, dolorosamente, en los cambios estructurales y funcionales de su mente, lo convencional se tornó soso, opaco.

Pero, ¿qué les mueve y qué trastocan? Estudios científicos apuntan a una diversidad de situaciones donde unas resaltan más que otras, por ejemplo: el escapista, a quien se define como alguien que huye permanentemente de una realidad con los bemoles que enfrenta cada individuo, pero igual va de la mano el hecho de llegar a cuestionarse o dudar al abandonado sobre si él es el responsable de la permanente escapada de su ser amado, que va siempre en busca de otro refugio.

Y no es literal el abandono frecuente de un hogar, sino dónde está ese refugio; cierto, está afuera, pero también arraigado muy adentro del hogar: por ejemplo, en un aparato inteligente, y no uno, sino dos y en simultáneo funcionando alimentando la adicción a la ficción; pues nadie preparó a la persona, menos alguien evitó que se volviera un soldado universal, un refugiado, un atrapado y absorbido por un mundo ficticio que lacera sistemáticamente su salud mental.

Para algunos especialistas en la materia, se trata del síndrome de Houdini, para otros no, solo es la teoría Houdini, que trata de explicar la profundidad alarmante que asfixia a las personas que huyen de una realidad para ir a un refugio que siempre les obliga volver al punto de partida: la realidad.

En las últimas horas del viernes 26 de septiembre, mes patrio, se desató un acontecimiento sin precedentes en Honduras: al menos 35 mil personas huyeron de sus casas hacia el estadio Olímpico de San Pedro Sula a entregar su dinero para ver a 22 de sus influencers más genuinos corriendo tras un balón, confirmando que para miles el orden de las cosas y sus preferencias ya cambió. Sí, el último refugio de la semana, para ellos, ha sido un partido de tiktokeros entre Honduras y Brasil.

Entre tanto, en el estadio político, en la última semana, San Pedro Sula se volvió un hervidero tras fuertes señalamientos de supuesta corrupción en la alcaldía del empresario Roberto Contreras. Doloroso porque todo el espectáculo mostrado volvió a refugiar a miles, y más allá de los afectados directos, en un conflicto emocional que les colocó en medio de una colosal batalla con daños emocionales, sin aparente razón de ser en sus vidas cotidianas, pero que sí les invitó a ser parte del dolor ajeno tras adoptar como propia “la tragedia” de otros.

Pero para cerrar el episodio de "dolor y tragedia" transmitido en su discurso días antes, el alcalde Roberto Contreras, ya por la noche del viernes se fue al estadio Olímpico para ser parte del show de los creadores de contenido, dejando en evidencia que los llamados a ser portadores de buenas noticias, contribuyen poco a la paz y salud mental de sus admiradores.

Está claro, a todas luces, que existe un gran segmento de la sociedad siempre en huida a causa de, por ejemplo, problemas surrealistas provocados por otros, gente necesitando atención con urgencia ante su silencioso padecimiento, personas que dejaron de creer y como dicen los influencers: “mi gente”, se necesita regresar, volver a querer para recuperar la fe y así dejar de escapar.