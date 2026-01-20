¡Haciendo historia!

“La experiencia no es lo que ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre”: Aldous Huxley.

Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y aprendió a leer a los siete. Su maestra lo calificó como “mentalmente torpe”. Fue expulsado de la escuela y no fue admitido en el Politécnico de Zúrich. Un maestro de Zúrich le dijo que “nunca llegaría arriba”.

La mayoría de las personas que han alcanzado el éxito, se les ha dado razones para que crean que han sido unos fracasados. En algún momento de la vida se ha experimentado el menosprecio de las personas, ya sea la intimidación o descalificación de un profesor, el rechazo de un entrenador. Pero si han perseverado enfrentando la adversidad, el rechazo y los errores cometidos, son experiencias de vida.

Lo cierto es que es una experiencia injusta la forma en la que puede recibir el trato de personas a las que más se les ha ayudado en el pasado o presente. Siempre habrá crítica y menosprecio por lo que las personas nunca comprenderán o entenderán; nunca permitas que el resentimiento se apodere en su alma.

Es el tiempo de desarrollar dones, cumplir propósito y enfocarse en el destino. Lo cierto es que las circunstancias difíciles escriben las mejores historias; estas son plasmadas por personas valientes que, en lugar de rendirse, siguen firmes en el cumplimiento de la misión que los inspira.

Hombres en la historia como Martin Luther King Jr. no se limitaron a cómo son las cosas, sino a cómo podían ser; eran visionarios.

La perseverancia de Thomas Edison, el cual fue incomprendido y rechazado, pero nunca abandonó su proyecto. La disciplina de Beethoven e Isaac Newton, con su constancia y esfuerzo silencioso. Y Galileo Galilei, quien hizo preguntas profundas y no aceptó respuestas simples.

Jesucristo dio su vida e hizo historia: “Estos hombres que trastornan el mundo entero, también han venido acá”. Hechos 17:6 (RVR60). Hagamos historia.