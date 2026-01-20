Barcelona sacude el mercado, Guardiola por crack de Real Madrid y destino del 'Dibu'

El Barcelona está en busca de un delantero centro para la próxima temporada y el club culé tendrían claro cuál es su objetivo: Julián Alvarez. El delantero del Atlético de Madrid es el favorito, pero saben que no tendrán fácil hacerse con sus servicios, ya que el conjunto madirleño no tienen ninguna intención de deshacerse del delantero argentino, según cuenta La Posesión de Sport. El club azulgrana espera una operación similar a la de Luis Suárez a nivel económico.