Barcelona sacude el mercado, Guardiola por crack de Real Madrid y destino del 'Dibu'

El mercado de fichajes internacional sigue su curso y los grandes equipos buscan reforzar sus plantillas. Barcelona puede dar el bombazo, Real Madrid quiere a un mediocampista, destino del 'Dibu' Martínez y
OFICIAL: Marc André ter Stegen se va del Barcelona y ha sido confirmada su cesión al Girona hasta el próximo 30 de junio. El portero alemán, que tiene contrato con el Barça hasta 2028, pasó este martes la pertinente revisión médica en el club gerundense y ya se ha hecho oficial.
El Génova, equipo interesado en el hondureño Kervin Arriaga del Levante, anunció el fichaje de Justin Bijlow, portero de 27 años procedente del Feyenoord.
El Bournemouth de Andoni Iraola ha fichado al centrocampista del Ferencvaros, Alex Toth, por unos 15 millones de euros.
El coreano Kang in-Lee quiere cambiar el París Saint Germain por el Atlético de Madrid. El club rojiblanco lo buscaría como cedido, el PSG no la pondrá fácil, asegura el diario Marca.
Marc Guéhi se ha convertido en flamante nuevo jugador del Manchester City, otro refuerzo del mercado de invierno. Es su octavo refuerzo de la temporada. Se trata del fichaje número 72 de Pep Guardiola en las diez temporadas que lleva en el equipo, a una media fácil de algo más de siete por temporada. El montante total es escalofriante: 2.000 millones en fichajes.
Gabriel Jesús asegura que quiere continuar en el Arsenal, a pesar de que le queda poco más de un año de contrato: "Mi primer objetivo es estar sano de aquí al final de la temporada. Y luego, obviamente, como dije antes, mi deseo es quedarme en el Arsenal. Yo también tengo contrato. Quiero renovarlo, quiero quedarme, quiero ganar títulos con el Arsenal porque vine aquí con un propósito y ya está".
El juvenil Dro se marchará del Barcelona en este mercado invernal rumbo al PSG, pero según cuenta Sport, el conjunto azulgrana le habría pedido al jugador que no pague su cláusula, que el PSG haga una oferta superior para llevarse al jugador. El Barça espera recaudar unos 10 millones por su canterano.
Según Sky Sports el Schalke 04 habría llegado a un principio de acuerdo con el veterano delantero bosnio, Edin Dzeko. En estos momentos, se estaría negociando con la Fiorentina.
El Inter de Milán ha iniciado los contactos con el entorno Emiliano "Dibu" Martínez de cara a un posible traspaso en el próximo mercado de verano. El club italiano ya piensa en posibles reemplazos a Yan Sommer, que termina su contrato a final de temporada. El portero argentino busca salir del Aston Villa desde el final del pasado curso, pero no pudo encontrar nuevo equipo. Para concretar su llegada a Milán el gran obstáculo sería su elevado salario.
El Manchester United está en busca de un centrocampista y uno de los que está en su lista es del Barcelona, Marc Casadó. El canterano no está teniendo muchas oportunidades con Hansi Flick y, según cuenta Mundo Deportivo, el equipo inglés ya habría llamado a su puerta para intentar convencerlo para que cambie Cataluña por Inglaterra.
El Borussia Dortmund habría llegado a un acuerdo con el Cruzeiro por el lateral derecho Kauã Prates hasta 2031. Se estima que la operación rondará los 12 millones, según informa Ekrem Konur.
Desde Inglaterra se señala que el Manchester City ya habría presentado una propuesta cercana a los 150 millones de euros. Fichajes.net informa que Pep Guardiola ve en Vinicius “una pieza ideal para su sistema”. La oferta es considerada firme y estratégica. En el Real Madrid evalúan el impacto deportivo y económico de una posible venta.
El Barcelona buscaría el fichaje de Bernardo Silva el próximo verano, según cuentan en El Chiringuito de Jugones. El centrocampista portugués termina contrato con el Manchester City y en el club azulgrana lo ven con una gran oportunidad de mercado a coste cero. "Bernardo Silva ya ha decidido dejar al Manchester City", dicen en el famoso programa deportivo de España.
El Barcelona está en busca de un delantero centro para la próxima temporada y el club culé tendrían claro cuál es su objetivo: Julián Alvarez. El delantero del Atlético de Madrid es el favorito, pero saben que no tendrán fácil hacerse con sus servicios, ya que el conjunto madirleño no tienen ninguna intención de deshacerse del delantero argentino, según cuenta La Posesión de Sport. El club azulgrana espera una operación similar a la de Luis Suárez a nivel económico.
Fabrizio Romano confirma que el Arsenal estaría sondeando uno de los principales valores de la Fábrica del Real Madrid, un fijo para Álvaro Arbeloa en su reciente etapa con el Castilla. Se trata de Víctor Valdepeñas, con apenas 19 años, el joven central madrileño está en la agenda del club gunner como posible inversión de futuro.
Según cuenta el periodista Antón Meana en Carrusel Deportivo, Rúben Neves quiere jugar en el Real Madrid, algunos técnicos le quieren, pero la junta directiva no lo ve claro: "Rúben Neves quiere jugar en el Real Madrid en este mercado de invierno. Técnicos del departamento de fútbol creen que el equipo necesita reforzar el centro del campo, pero la directiva tiene dudas de su rendimiento y que termine contrato en junio hace que no vean necesario pagar un traspaso por él en enero".
Según publica el diario Mundo Deportivo, el Barcelona se habría fijado en Álex Remiro para que sea su segundo portero. El conjunto culé quiere dar salida a Ter Stegen y Wojciech Szczęsny en verano y tendría al guardameta de la Real Sociedad como objetivo. Le quedaría tan solo un año de contrato y esperan sacarle por unos 10 millones de euros.
Cuando parecía que Hamza Abdelkarim se alejaba definitivamente del Barcelona, el equipo culé acelera ahora para lograr su fichaje. El Al Ahly, club al que pertenece al egipcio, quiere renovarle, ya que termina contrato en junio y no quieren que se vaya en gratis en caso de que el Barça no ejecute la cláusula de compra. El jugador renovará por una temporada. El Barça pagará 1,5 millones de euros si decide quedarse con él y esta cifra podría llegar hasta los 5 millones si cumple diferentes variables.
Guille Fernández también puede irse del Barcelona. Desde la información de la salida de Dro rumbo al PSG, no han dejado de salir nombres que pueden irse del Barça. El último, Guille Fernández. El jugador no es titular indiscutible y estaría buscando una salida. El Borussia Dortmund preguntó el año pasado por el joven centrocampista de La Masía.
Según el periodista David Ornstein, de 'The Athletic', la Juventus podría apretar de verdad por Youssef En-Nesyri. El equipo italiano quiere reforzar la delantera en este mercado de invierno y tenía en el punto de mira a Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, pero parece que esa opción está perdiendo fuerza y la de En-Nesyri está ganando enteros.