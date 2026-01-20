Tabla posiciones Champions League: Real Madrid escala y PSG y City se complican

Madrid, España.

Real Madrid le recetó una paliza por 6-1 al Mónaco en el Santiago Bernabéu, por la séptima jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, resultado que pone más cerca al equipo de Álvaro Arbeloa en los octavos de final.

El conjunto merengue se impuso con autoridad gracias al doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 5 y 26, al gol del argentino Franco Mastantuono en el 55, al gol en propia puerta del alemán Thilo Kehrer en el 55, el del brasileño Vinícius en el 63 y el del inglés Jude Bellingham en el 80.

El tanto del Mónaco lo firmó el neerlandés Jordan Teze en el minuto 72, aprovechando un error en la salida de balón de Dani Ceballos. Esta goleada le sirve al Real Madrid con, a falta de una jornada para la conclusión de la fase liga de la Champions League, encarrilar, gracias a sus 15 puntos, su presencia en los octavos de final de la competición. Arsenal consolidó su primer puesto de la clasificación con 21 puntos tras vencer de visita por 1-3 contra el Inter de Milán. Los Gunners, que ya tienen asegurado su lugar en octavos de final, ganaron gracias a los goles de Gabriel Jesús y Viktor Gyökeres. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

PSG Y MANCHESTER CITY PIERDEN

El París Saint Germain de Luis Enrique, vigente campeón de la Champions League, cayó 2-1 en el campo del Sporting de Lisboa, que se metió en la pelea por el TOP 8. El equipo portugués se colocó sexto con 13 puntos, empatando con el PSG, quinto. El séptimo escalón, el Manchester City de Pep Guardiola fue sorprendido por el Bodo/Glimt que lo superó con un claro 3-1. El cuadro noruego estrenó su casillero de victorias en esta temporada de la Champions League. En otro resultados, el Tottenham derrotó 2-0 al Borussia Dortmund, Olympiakos hizo lo propio (2-0) frente al Bayer Leverkusen y el Villarreal perdió en casa 1-2 ante el Ajax. El FC Barcelona visita el miércoles al Slavia Praga y necesita un triunfo para optar a entrar a los puestos de acceso directo a octavos.