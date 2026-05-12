Formando desempleados

En esta ciudad, los lamentos por el desempleo juvenil resuenan año tras año, mientras se relega la formación que podría fortalecer la economía local y brindar verdaderas salidas laborales.

La inversión real en centros de capacitación técnica continúa siendo mínima, y los planes de estudio, en muchos casos, se encuentran desactualizados frente a las demandas cambiantes del mercado.

Sin equipos modernos ni un vínculo estrecho con el sector productivo, las carreras técnicas se convierten en promesas estancadas.

Este panorama se agrava cuando autoridades y líderes locales repiten discursos sobre la importancia de “formar jóvenes para el futuro”, sin respaldarlos con recursos ni coordinación efectiva.

Así se condena a decenas de generaciones a una precariedad silenciosa: talentos que podrían innovar y emprender, pero que carecen de las herramientas esenciales para sobresalir.

En lugar de incentivar programas especializados que desarrollen competencias prácticas se impulsa un modelo centrado casi exclusivamente en la educación teórica, dejando al margen el potencial inmediato de la mano de obra técnica.

El problema trasciende el ámbito académico.

Una educación técnica robusta no solo provee empleos mejor remunerados, sino que también ayuda a combatir la desigualdad y la marginalización en zonas de la ciudad donde el acceso a la formación superior es limitado.

Favorecer estas carreras permite reactivar sectores estratégicos y fomentar oportunidades para quienes no pueden costear estudios prolongados o teóricos.

Repetir la idea de que la educación técnica es una “segunda opción” es perpetuar un mito que retrasa el progreso colectivo.

Si queremos romper este círculo vicioso, resulta imperativo actualizar los currículos, modernizar los talleres de formación y generar sinergias con la industria local.

Los jóvenes merecen planes de estudio que conecten con la realidad productiva, acompañamiento continuo y la certeza de que sus habilidades tendrán valor en el mercado.

Nuestro futuro como ciudad depende de una visión amplia, capaz de incorporar tanto la teoría como la práctica para formar profesionales integrales.

Asumir esta tarea con urgencia es la única forma de evitar el rezago y encaminar a San Pedro Sula hacia un crecimiento sostenible.