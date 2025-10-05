Estrategias para impulsar infraestructura en Honduras

Para garantizar que los proyectos de infraestructura impacten efectivamente en el crecimiento económico es necesario adoptar estrategias para optimizar inversiones e impacto. Algunas de las estrategias son fomento de la inversión: mecanismos que permitan ejecutar grandes proyectos sin afectar la sostenibilidad fiscal.

Modernización de carreteras y puertos: mejorar la red vial y los sistemas portuarios para mejorar la conectividad y facilitar el comercio.

Infraestructura energética confiable: garantizar energía confiable y competitiva para fortalecer la industria y atraer inversión.

Desarrollo de corredores logísticos: crear ejes de conectividad que agilicen el transporte de mercancías y reduzcan costos logísticos para las empresas.

Uso de modelos de financiamiento innovador: implementar esquemas que impulsen grandes obras sin presionar el presupuesto estatal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) es clave para promover el desarrollo fortaleciendo la construcción e infraestructura. Como aglutina las principales empresas constructoras del país, la Chico gestiona vínculos con Gobierno e inversionistas para impulsar políticas y proyectos que generen empleo.

La Chico debe promover la transparencia y la eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura, garantizando inversiones óptimas y de calidad, y fomentar la capacitación y profesionalización del sector de la construcción, formando mano de obra calificada.

La Chico debe impulsar iniciativas para modernizar la infraestructura y fortalecer la industria de la construcción como motor del crecimiento económico. A través de su trabajo facilita la creación de empleo, dinamiza la economía y fortalece a Honduras como destino competitivo para la inversión.