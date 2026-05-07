Entre el laboratorio y el escrutinio

Vivimos en una época extraña. Una época donde una reputación puede construirse durante cuarenta años y derrumbarse en cuarenta minutos. Una época donde las redes sociales emiten sentencias antes que los jueces, donde el titular importa más que el contexto y donde muchas veces la sospecha pesa más que toda una vida de servicio. Por eso el caso del Dr. Barbacid merece algo más que opiniones rápidas. Merece memoria y reflexión.

En 1982, mientras buena parte del mundo seguía atrapada entre ideologías y tensiones geopolíticas, un joven científico español llamado Mariano Barbacid ayudaba a descifrar uno de los secretos biológicos más devastadores de la humanidad: identificó el primer oncogén humano, el HRAS, demostrando que una simple mutación genética podía transformar una célula sana en cáncer. Aquel hallazgo, publicado en la revista Nature, cambió para siempre la oncología molecular, abriendo una nueva esperanza para millones de personas.

Desde entonces, su nombre pertenece no al espectáculo, sino al silencioso laboratorio, donde hombres y mujeres dedican su vida a combatir el sufrimiento humano. Más de cuatro décadas después, el Dr. Barbacid volvió a sacudir el mundo científico. En diciembre de 2025, su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) publicó en la revista PNAS un estudio preclínico que mostraba algo nunca antes visto: una triple terapia dirigida lograba eliminar completamente tumores de cáncer de páncreas en 45 ratones, sin toxicidad apreciable y sin aparición de resistencias.

En enero de 2026, la noticia dio la vuelta al mundo. Y no era para menos: hablamos del adenocarcinoma pancreático, uno de los cánceres más agresivos y letales conocidos, con una supervivencia a cinco años inferior al diez por ciento. Y, sin embargo, en cuestión de semanas, la conversación dejó de girar alrededor del hallazgo y comenzó a girar alrededor de la sospecha. En abril de 2026, la revista retiró el artículo por un conflicto de intereses no declarado relacionado con Vega Oncotargets, empresa creada en 2024 para desarrollar clínicamente la terapia. Ciertamente, la transparencia científica no es opcional.

La ética no es un adorno. Pero también es verdad que el propio Dr. Barbacid publicó recientemente una carta pública renunciando a cualquier beneficio económico, devolviendo unas acciones valoradas en apenas 750 euros y desvinculándose de futuras patentes. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿de verdad creemos que el gran drama moral de la ciencia contemporánea está en setecientos cincuenta euros de un investigador que ha entregado cuarenta años de su vida a la lucha contra el cáncer? La Sagrada Escritura lo dice con una lucidez incómoda: “La raíz de todos los males es el amor al dinero” (1 Tim 6,10). No el dinero.

El amor desordenado al dinero. Y la Iglesia lo recuerda con claridad: “La economía debe estar al servicio del hombre” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 331). Cristo dijo: “Por sus frutos los conocerán” (Mt 7,16). Tal vez antes de emitir juicio deberíamos aprender a distinguir entre el ruido y la fecundidad. Porque mientras algunos viven de fabricar escándalos, otros siguen, en silencio, dedicando su vida a aliviar el dolor de millones.

Es urgente que como sociedad volvamos siempre a mirar los frutos completos de una vida.Pues cuando una civilización convierte la sospecha en reflejo automático corre el riesgo de crucificar precisamente a quienes todavía están intentando sanar sus heridas.