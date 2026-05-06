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Barcelona vende a una de sus estrellas: era el nuevo Messi y Flick no lo quiere

Bomba en el Barça: el club se desprende de una de sus grandes promesas, señalado en su día como el “nuevo Messi”, pero que no convence a Hansi Flick.

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El Barcelona prepara movimientos importantes de cara al próximo mercado de fichajes, y una de sus jóvenes promesas podría salir del club tras no entrar en los planes de Hansi Flick.

 Fotos: Redes sociales.
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El mercado de fichajes aún no ha comenzado oficialmente, pero los grandes clubes de Europa ya empiezan a mover sus piezas de cara a la próxima temporada.
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El Barcelona de Hansi Flick es uno de los equipos que más ruido está generando en cuanto a posibles altas y bajas.
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El conjunto azulgrana se mantiene en la parte alta de LaLiga en la presente temporada, aunque ya ha quedado eliminado de la UEFA Champions League.
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Ansu Fati es uno de los futbolistas más comentados en el entorno del Barcelona durante las últimas dos temporadas.
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El delantero español, que en su irrupción inicial deslumbró al barcelonismo, sufrió varias lesiones importantes que han frenado de forma considerable su progresión y rendimiento.
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El extremo izquierdo, que también ha sido utilizado como delantero centro, ha pasado por distintas cesiones para recuperar sensaciones y continuidad. Primero fue cedido al Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa.
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Esta temporada se ha jugado en el AS Mónaco de la Ligue 1, también en condición de cedido.
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El periodista especializado en fichajes internacionales, Fabrizio Romano, ha señalado que el Mónaco está interesado en ejecutar la opción de compra incluida en su cesión.
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Dicha opción de compra estaría fijada en torno a los 11 millones de euros, y el acuerdo contemplaría un pago fraccionado en varias cuotas, además de una posible reducción salarial del 50% por parte del jugador.
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Cabe destacar que la salida de Ansu Fati supondría un alivio importante en la masa salarial del Barcelona, ya que el futbolista percibe entre 13 y 14 millones de euros brutos por temporada.
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En estos momentos, Ansu Fati no entra en los planes prioritarios de Hansi Flick de cara a la próxima campaña, por lo que su salida del club parece cada vez más probable.
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El FC Barcelona, por su parte, ya maneja varios nombres en su agenda de fichajes, especialmente para reforzar la defensa y el ataque, aunque desde el entorno de Flick se insiste en no precipitar decisiones antes de la apertura oficial del mercado.
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Uno de los jugadores que más agrada al técnico alemán es João Cancelo. El lateral ha convencido plenamente al entrenador, y el club podría intentar negociar su fichaje definitivo de cara a la próxima temporada.
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