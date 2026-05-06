Barcelona vende a una de sus estrellas: era el nuevo Messi y Flick no lo quiere

El Barcelona prepara movimientos importantes de cara al próximo mercado de fichajes, y una de sus jóvenes promesas podría salir del club tras no entrar en los planes de Hansi Flick.
El mercado de fichajes aún no ha comenzado oficialmente, pero los grandes clubes de Europa ya empiezan a mover sus piezas de cara a la próxima temporada.
El Barcelona de Hansi Flick es uno de los equipos que más ruido está generando en cuanto a posibles altas y bajas.
El conjunto azulgrana se mantiene en la parte alta de LaLiga en la presente temporada, aunque ya ha quedado eliminado de la UEFA Champions League.
Ansu Fati es uno de los futbolistas más comentados en el entorno del Barcelona durante las últimas dos temporadas.
El delantero español, que en su irrupción inicial deslumbró al barcelonismo, sufrió varias lesiones importantes que han frenado de forma considerable su progresión y rendimiento.
El extremo izquierdo, que también ha sido utilizado como delantero centro, ha pasado por distintas cesiones para recuperar sensaciones y continuidad. Primero fue cedido al Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa.
Esta temporada se ha jugado en el AS Mónaco de la Ligue 1, también en condición de cedido.
El periodista especializado en fichajes internacionales, Fabrizio Romano, ha señalado que el Mónaco está interesado en ejecutar la opción de compra incluida en su cesión.
Dicha opción de compra estaría fijada en torno a los 11 millones de euros, y el acuerdo contemplaría un pago fraccionado en varias cuotas, además de una posible reducción salarial del 50% por parte del jugador.
Cabe destacar que la salida de Ansu Fati supondría un alivio importante en la masa salarial del Barcelona, ya que el futbolista percibe entre 13 y 14 millones de euros brutos por temporada.
En estos momentos, Ansu Fati no entra en los planes prioritarios de Hansi Flick de cara a la próxima campaña, por lo que su salida del club parece cada vez más probable.
El FC Barcelona, por su parte, ya maneja varios nombres en su agenda de fichajes, especialmente para reforzar la defensa y el ataque, aunque desde el entorno de Flick se insiste en no precipitar decisiones antes de la apertura oficial del mercado.
Uno de los jugadores que más agrada al técnico alemán es João Cancelo. El lateral ha convencido plenamente al entrenador, y el club podría intentar negociar su fichaje definitivo de cara a la próxima temporada.