Embelesados

Dudo mucho que estudiosos del comportamiento humano y la salud mental renunciemos alguna vez a insistir en el daño que está causando este embelesamiento con nuestro dispositivo celular.

No es solo que estamos experimentando una especie de “terror” a encontrarnos con nuestros pensamientos y que, por lo tanto, busquemos (a veces de manera automática, nótelo usted) conectarnos. A nuestro teléfono móvil, a la computadora, a la tableta, al videojuego, al televisor... conectarnos.

Es que, además, estamos llevando esta conexión hasta a los lugares más inapropiados o privados: la ducha, por ejemplo. Entendemos que es en momentos como ese, cuando nos estamos duchando, dejando nuestros pensamientos fluir, cuando se nos han ocurrido grandes ideas.

El aburrimiento es muy importante en el proceso creativo; solo tendríamos que consultarle a Cortázar, Kahlo o a Lennon. A veces uno se pregunta si genios como ellos hubiesen podido crear lo que crearon si hubieran tenido un teléfono inteligente. O si lo hubieran tenido a la mano todo el tiempo, precisamente.

Sin necesidad de irnos tan lejos y siguiendo con los genios, hace muy poco Tom Cruise admitió que mantener su teléfono lejos de él, siempre que así le es posible, ha sido una gran estrategia para el desarrollo de su trabajo.

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Nosotros, simples mortales, podríamos aprender un poquito de estos trascendidos; en cambio, llevamos este castrante dispositivo como una especie de apéndice. Y esto nos está generando facturas muy caras, aun cuando no nos demos cuenta: aletargamiento mental, de juicio, de planeamiento, de toma de decisiones, ansiedad, depresión y una fila de etcéteras.

Hace algunos días, un avión privado con siete pasajeros y su tripulación se estrelló en Palm Beach, Florida.

Un prestigioso, trabajador, entusiasta y creativo empresario estadounidense contrató el servicio para viajar desde Texas hacia una isla caribeña para celebrar su cumpleaños junto a su familia y una pareja de amigos.

Entonces, a bordo iban él, su esposa, sus dos hijos pequeños, los dos amigos y la niñera.

El piloto era un jovencito; la copiloto, su novia, una chica de 20 años aficionada a las redes sociales, quien, según las grabaciones rescatadas luego del siniestro, no soltó su celular ni por un momento, ni siquiera cuando la situación tan grave que experimentaba requería su total atención.

¿Qué más tiene que pasar para que despertemos de nuestro aletargamiento, de nuestro embelesamiento?