El voto secreto de León XIV

Aunque el papa León XIV no reveló por quién votó en las elecciones intermedias de Estados Unidos, todo indica que lo hizo contra la política del presidente Donald Trump, a la que se ha opuesto rotundamente.

Luego de esos comicios, el sumo pontífice, nacido en Chicago con el nombre de Robert Prevost, informó a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo hacia Sudamérica que votó por correo, pero no quiso revelar su inclinación política.

“Estoy orgulloso de ser estadounidense y de ejercer el derecho (a votar)”, expresó.

Las fuertes divergencias entre el papa y el presidente estadounidense hacen suponer que el máximo jerarca del catolicismo no votó por los republicanos, porque ello iría contra sus principios.

El caso es que León XIV ha realizado férreos llamamientos en favor de la paz, condenando los conflictos en Medio Oriente e Irán. Aduce que Dios no justifica la violencia ni bendice los enfrentamientos bélicos.

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Tras las declaraciones del pontífice, Trump arremetió contra él, calificándolo de “débil frente al crimen y pésimo para evaluar la política exterior porque no entiende la realidad geopolítica”.

El papa ha dicho que no teme a la administración estadounidense, pues él está dentro de los bienaventurados que construyen la paz, como reza el Evangelio.

La tensión subió de tono cuando Trump publicó en internet la imagen, generada por inteligencia artificial, en la que se representa a sí mismo como un mesías moderno, lo cual generó rechazo en sectores católicos y eclesiásticos.

El pontífice refleja una imagen crítica y humanitaria, acorde con la tradición pastoral de su predecesor, el papa Francisco, en contraste con las políticas duras y racistas de Trump.

Sostiene que su accionar no responde a intereses partidistas, lo cual interpreto como que, al votar, quiso favorecer la paz y el bienestar de la humanidad, contrario a lo que practica Trump.