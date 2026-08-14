El norte del desarrollo

San Pedro Sula conoce bien el peso de la industria porque lo vive todos los días en sus parques, en sus carreteras, en el movimiento constante de miles de personas y en una economía que desde el norte ha proyectado durante décadas buena parte de la capacidad productiva de Honduras.

Por eso, el reciente convenio entre la Secretaría de Trabajo y la Asociación Hondureña de Maquiladores merece una lectura que vaya más allá de la fotografía, de las firmas y del acto protocolario.

La industria reporta unos 140 mil empleos y 330 empresas afiliadas, cifras importantes por sí mismas, pero que adquieren otra dimensión cuando se recuerda que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona, una familia y una comunidad que también reciben, para bien o para mal, los efectos de lo que sucede dentro de esos centros de producción.

El acuerdo incorpora capacitación, acompañamiento y auditorías técnicas orientadas al cumplimiento de las medidas preventivas frente a accidentes y enfermedades profesionales, además de informes trimestrales a la autoridad laboral.

Lo interesante es que acerca dos responsabilidades que durante años suelen verse desde orillas distintas: la obligación del Estado de hacer cumplir la ley y la capacidad del sector privado de prevenir, corregir y elevar sus propios estándares antes de que el problema termine convertido en sanción, accidente o conflicto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Porque una inspección que llega después de un accidente cumple una función necesaria, igual que una empresa que corrige después de una sanción, pero una relación público-privada capaz de identificar el riesgo antes de que ocurra el daño puede producir algo todavía más valioso: evitarlo.

Y ese resultado tiene un destinatario concreto, aunque muchas veces no aparezca en la fotografía oficial. Es la persona que opera una máquina, permanece horas en una línea de producción, enfrenta los riesgos propios de su actividad y, al final de la jornada, simplemente espera regresar bien a casa. Es también su familia, porque hablar de prevención laboral, visto desde esa perspectiva, deja de ser un asunto estrictamente técnico y comienza a parecerse mucho más a calidad de vida.

La competitividad tampoco debería medirse únicamente en exportaciones, costos o productividad. Un país también compite por la calidad de sus relaciones laborales, por la seguridad de sus centros de trabajo y por la confianza que es capaz de generar entre quienes producen, invierten y trabajan.

Desde San Pedro Sula surge así una señal que puede trascender al propio sector maquilador: lo público y lo privado no pierden sus responsabilidades por colaborar; por el contrario, pueden ejercerlas mejor cuando encuentran espacios de cooperación verificable y resultados que puedan medirse.

Ese debería ser el norte del desarrollo: instituciones que funcionan, empresas que cumplen y crecimiento que, más allá de las cifras, termina sintiéndose en la vida de la gente.