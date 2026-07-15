¡El campeón sigue corriendo!

“La medida de quienes somos es lo que hacemos con lo que tenemos”: Vince Lombardi.

La idea de alcanzar metas importantes no elimina la necesidad de seguir esforzándose en la vida. Un líder inspira cuando mantiene viva esa llama de la pasión resultado de una visión y mantiene el compromiso. Su ejemplo tiene más fuerza que las palabras, ya que sus acciones generan credibilidad.

Hay un rasgo fundamental en el líder y es su humildad. Son personas que ganan premios, caminan en excelencia, pero nunca dejan de aprender, escuchar y servir. Un líder entiende que sus logros individuales tienen más valor cuando contribuyen al éxito de los demás.

Jugadores como Ronaldo, Messi, Maradona y Pelé soportaron lesiones, derrotas y críticas antes de alcanzar sus mayores éxitos. Es evidente que la resiliencia es una cualidad básica del liderazgo.

Los resultados son evidentes: el líder logra ganar la confianza, desarrolla una cultura de excelencia, inspira a otros y fomenta el trabajo en equipo. Es necesario tener la prioridad de que, en todo, la disciplina es lo que puede llevar a realizar las metas en logros.

“Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”: Hebreos 12:1-2 RVR60.

Los jugadores pueden enseñar el valor de la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo y liderar con el ejemplo, pero el liderazgo de Jesucristo va más allá; nos enseña que la grandeza está en amar, servir y formar a otros manteniéndose en la misión encomendada.

El talento y los dones pueden abrir las puertas para los líderes, pero la disciplina les hace permanecer en el camino; el servicio es lo que convierte a una persona en algo extraordinario.