El 31 de julio de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, publicó un artículo titulado “Japón, América Latina y el Caribe: juntos más fuertes y más prósperos”.

De acuerdo con el artículo, Japón junto a América Latina y el Caribe, está decidido a defender el orden internacional con firmeza. Basándose en la previsibilidad y estabilidad que proporciona, tomando como pilares tres puntos.

En primer lugar, Japón actualizará y consolidará aún más la relación de confianza con los países de América Latina y el Caribe, forjada más allá de la distancia geográfica, una relación de muchos años.

En segundo lugar, Japón adoptará con rapidez medidas concretas, especialmente en el ámbito económico, con el fin que tanto Japón como América Latina y el Caribe se fortalezcan y prosperen.

En tercer lugar, Japón, en su calidad de actor responsable, reforzará su colaboración con los países de América Latina y del Caribe para hacer frente a los retos a escala mundial y fortalecer la gobernanza global.

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Japón es un aliado que comparte principios con América Latina y el Caribe, como la libertad, la apertura, la diversidad, la inclusión y el Estado de Derecho, juntos tienen un papel que desempeñar en la comunidad internacional.

En colaboración con estos países, Japón enfrentará el cambio climático y garantizará que el desarrollo tecnológico siga una trayectoria adecuada para que se convierta en un motor de crecimiento.

Japón, como socio estratégico, recorrerá el camino con América Latina y el Caribe.

El 3 de agosto de 2026, el ministro Motegi inició su recorrido por México, Panamá y Ecuador y, en el Caribe, por Trinidad y Tobago.

¿Están todos los países listos para ese camino?

¿Está Honduras lista para recorrer el camino con Japón?