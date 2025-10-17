Día de la Autonomía Universitaria

Los estudiantes universitarios han sido y son el alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Los movimientos estudiantiles empezaron a organizarse desde el año 1925, con la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (Feuh), realizando los primeros movimientos de lucha --y conquista-- con la Segunda Reforma Universitaria, del 15 de octubre del 1957, logrando la Autonomía Universitaria y el compromiso del gobierno de acreditarle el 6 por ciento del presupuesto general.

A 68 años de esa conquista histórica universitaria, es digno recordar los nombres de esos líderes estudiantiles de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (Feuh) que lideraron y llevaron adelante esa lucha, encabezados por Jorge Arturo Reina, Rolando Valerio, José Sarmiento, José Lardizábal, Alfonso Lacayo, Ernesto Fiallos, Norma Chavarría, Leovigildo Betancourt y Aníbal Delgado Fiallos, entre otros.

Esa lucha estudiantil que costó, sangre, sudor y lágrimas, durante un año para lograr la Autonomía Universitaria, que fue aprobada mediante el decreto 170 por la Junta Militar de gobierno integrada por los oficiales Roque Jacinto Rodríguez, Héctor Caraccioli Moncada y Roberto Gálvez. Tal decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del lunes 18 de noviembre de 1957, número 16,335, Tegucigalpa, Honduras. Entre los reglamentos de la obtención de la Autonomía Universitaria están: los principios de resguardar la academia, defender la igualdad de derechos, promover la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, fortalecer la investigación científica, robustecer la vinculación Universidad-Sociedad, libertad para administrar sus propios recursos económicos de manera transparente, elegir sus propias autoridades sin ninguna injerencia política.

Desde esa fecha histórica, con el presidente de la Feuh, Jorge Arturo Reina hasta la actualidad, con su presidente Andy Moncada, y los 67,146 estudiantes, hombres y mujeres, son el alma mater de la máxima casa de estudios en un país llamado Honduras.