¡Dejando huella, formando vidas!

“El maestro mediocre dice. El buen maestro explica. El maestro superior demuestra. El gran maestro inspira”: William Arthur Ward.

El Día del Maestro debe ser mucho más que una fecha para felicitar; es un día para preguntarnos como sociedad cómo valoramos a quienes tienen en sus manos una de las responsabilidades más trascendentales. Cada día, un maestro ayuda a formar carácter, despertar talentos, construir autoestima y abrir caminos hacia el futuro.

La ciencia ha demostrado que las experiencias que viven los niños, las relaciones que establecen y los estímulos que reciben influyen en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales, modelan valores y pueden ser una presencia significativa para ese niño que atraviesa dificultades familiares o sociales.

Una nación no solo se construye con carreteras, edificios o tecnología; se construye formando seres humanos capaces de utilizar todo eso con inteligencia, ética y responsabilidad.

Quiero agradecer a todos mis maestros que forjaron mi formación académica en el colegio y la universidad; especialmente al maestro de cirugía, el Dr. Mario Cividanis, quien formó carácter, disciplina y excelencia.

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Gracias, maestros, por ayudar a responder preguntas como ¿quién soy? Una educación sin valores puede producir conocimiento, pero difícilmente producirá una sociedad verdaderamente transformada. La enseñanza desde la perspectiva divina es una responsabilidad que exige carácter. “Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad” (Daniel 12:3 RVR1960).

Quizá el maestro no verá de inmediato los resultados de su trabajo, pero una semilla sembrada en la mente y el corazón de un niño puede permanecer durante décadas. A cada maestro se le exige excelencia, pero se le debe brindar respeto, formación y herramientas, en condiciones dignas, para ejercer la profesión. Un maestro puede enseñar una asignatura durante un año, pero su enseñanza puede acompañar toda la vida. Gracias, maestros, por dejar huellas, por inspirar y corregir en amor, por transformar generaciones.