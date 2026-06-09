Cuentas y cuentos

Pídale un contrato firmado a su familiar o amigo que se ofrece a meterle pisto a su negocio para “ayudarlo”, y lo más seguro es que se hagan los ofendidos acusándolo de desconfiado o malagradecido.

En nuestra cultura existe la absurda costumbre de interpretar cualquier documento legal como una declaración de guerra, como si dejar las cosas por escrito fuera una falta de respeto o una señal de desconfianza.

¿Desde cuándo entregar dinero a un negocio se convirtió en un acto de fe? El dinero no tiene sentimientos, no tiene lazo sanguíneo y tiene la mala costumbre de cambiar a la gente. Cuando usted acepta el capital de su tío, de su cuñado o de su mejor alero de la escuela sin un papel de por medio, usted no está consiguiendo un socio estratégico; está plantando una bomba de tiempo con la mecha corta en el corazón de su negocio. Entre nosotros, los pactos de caballeros suelen ser el preludio de los peores desastres financieros.

El problema real surge cuando el inversionista informal confunde propiedad con capacidad. Como puso unos cuantos miles de lempiras se siente con el derecho divino de opinar sobre la operación diaria: le cuestiona a qué horas abre, a quién contrata y, peor aún, exige que pongan a su sobrino inútil a manejar las finanzas de la empresa. Aportar capital no otorga automáticamente un título de estratega. Confundir el flujo de caja con un cajero automático familiar es el primer paso para asfixiar cualquier pyme antes de que cumpla su primer año. Lo más triste es el costo emocional.

Cuando las cosas salen mal, el socio de palabra no reclama en una oficina con argumentos técnicos; reclama mediante indirectas en los grupos de WhatsApp o arruina el cumpleaños de la abuela con reproches. Usted termina actuando como los malos meseros, mendigando paciencia y rindiendo cuentas en el lugar y el momento equivocado.

Exigir un contrato legal -donde se aclaren los roles, el reparto de utilidades y las cláusulas de salida- no es desconfianza; es el mayor acto de respeto y protección hacia una relación.

Si su pariente se ofende porque usted le pide firmar ante un abogado, aléjese de inmediato. Ahí no hay un socio, hay un conflicto en potencia. Cuentas claras conservan amistades; los pactos de palabra solo sirven para enriquecer a los abogados cuando todo vuela en pedazos.