Creemos en ustedes

Escrito por: Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea; Diego Nuño, embajador de España; Daniela Vogl, embajadora de Alemania, Cédric Prieto, embajador de Francia.

Acaba de iniciarse la cumbre entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 33 de América Latina y el Caribe, en Santa Marta, Colombia. Como explica el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, “en un mundo cada vez más inestable, nuestra determinación es acercarnos todavía más y reforzar nuestros lazos de amistad”.

En Honduras, la Unión Europea dedica en estos momentos más de 7,000 millones de lempiras a 4 áreas claves: a) clima y energía, b) empleo e inclusión social, c) Estado de derecho y d) fortalecimiento institucional. Para reforzar estos objetivos, la agenda de inversión de la Unión Europea, “Global Gateway”, moviliza más de 21,000 millones de lempiras para desarrollar energía limpia, infraestructura resiliente y la recuperación sostenible del Lago de Yojoa.

Creemos en un modelo de crecimiento verde con impacto social. Nuestra alianza para los bosques contribuyó a que en 2025 Honduras registrara la mayor reducción en dos décadas del área afectada por incendios forestales. Además, la apuesta por cadenas agrícolas sostenibles está permitiendo que Honduras prepare sus exportaciones de café “cero deforestación” hacia Europa, demostrando que la sostenibilidad puede traducirse en oportunidades económicas.

En el ámbito del trabajo digno se ha impulsado la formación técnica e inserción laboral de más de 32,000 personas con el fin de promover trabajos dignos, reducir desigualdades y fortalecer el tejido productivo local.

Para fortalecer el Estado de derecho y las instituciones hondureñas, el programa Euroelect-H, por ejemplo, dedica más de 300 millones de lempiras para apoyar los procesos electorales, para lograr elecciones transparentes, inclusivas y pacíficas, trabajando con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, así como la sociedad civil - en particular los jóvenes, las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. También apoyamos la modernización del Registro Nacional de las Personas, con iniciativas como “Identifícate”, registrando a más de 5 millones de hondureños con un sistema digital confiable al 99%, incorporando servicios modernos para el ciudadano, en quioscos rápidos y accesibles. Y más de 200,000 inconsistencias del Registro Civil fueron corregidas.

La cooperación del conjunto de la UE se complementa con la bilateral de sus Estados miembros. España prevé una inversión de más de 9,000 millones de lempiras hasta 2029, enfocada en paliar la pobreza extrema y reforzar la sostenibilidad ambiental y medios de vida resilientes, con enfoque de derechos humanos y género. En la última década, Alemania ha invertido casi 3,000 millones de lempiras en infraestructura escolar, uso sostenible de recursos naturales, gestión de riesgos climáticos, derechos humanos, energía limpia, movilidad humana y prevención de violencia juvenil, además de mantener una estrecha cooperación entre organizaciones civiles de ambos países. Francia impulsa la enseñanza del francés en más de 50 escuelas públicas, la ciencia e investigación para la protección de ecosistemas marinos, el desarrollo productivo y la construcción de centros de formación técnica y profesional, a la que se ha dedicado más de 75 millones de lempiras. Italia trabaja en salud, agricultura, justicia juvenil y equidad de género, incluyendo una contribución de más de 45 millones de lempiras al Hospital María.

Lo esencial es que detrás de cada cifra hay historias humanas: jóvenes que acceden a empleos dignos, mujeres que emprenden con financiamiento verde, agricultores que producen de manera sostenible y comunidades que protegen su medio ambiente.

Nuestra cooperación no es solo una suma de recursos: es una apuesta por el futuro de los hondureños. El desarrollo no solo se mide en millones invertidos, sino en vidas transformadas, derechos garantizados y oportunidades para un futuro más justo, verde e inclusivo en este gran país. Creemos en ustedes, cuenten con nosotros.