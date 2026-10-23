Costo real del Feriado Morazánico

Con la llegada de octubre, el Feriado Morazánico genera una serie de expectativas, las cuales van en función de dinamizar la economía local, propiciar espacios de descanso a la clase trabajadora y sectores estudiantiles, entre otros. En alguna medida, se paralizan temporalmente las actividades productivas a cambio de fomentar el consumo local e inyectar recursos a pequeños emprendedores, así como al resto de las mipymes, mediante el fomento del turismo, movilizando a miles de hondureños hacia los principales destinos para este fin en el país.

Sin embargo, las proyecciones oficiales del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) volvieron a chocar con la realidad: se estipuló que al menos 500,000 vacacionistas se desplazarían a nivel nacional, generando la circulación de dinero local e incluso de divisas.

No obstante, la estrategia de promoción y publicidad no creó gran impacto ni logró convencer a miles de hondureños que, desde el viernes anterior a la semana morazánica, abarrotaron aduanas, como la del Amatillo, con rumbo hacia El Salvador. En este sentido, se ha minimizado la salida de más de 10 mil compatriotas viajeros, considerando que esta cifra es insignificante de cara a la proyección de más de medio millón de personas; prácticamente subestimando este fenómeno que cada vez toma fuerza, el cual trae un mensaje explícito que debería ser insumo para reflexionar e identificar las fallas, pues los hondureños que salen argumentan ir en busca de seguridad, precios accesibles e infraestructura atractiva. Visitar lugares como Islas de la Bahía, zonas costeras del Atlántico o el Pacífico, así como otras regiones, es sumamente caro y de reducido alcance para una población empobrecida, pero con anhelos de esparcimiento.

En este contexto, se agrega el golpe aparentemente invisible de la inflación. Llenar el tanque de combustible con precios elevados, pagar hospedajes con tarifas especulativas y asumir costo de comida con valores monetarios exorbitantes convierten cualquier viaje en una prueba de fuego para el presupuesto doméstico. De cara a la erosión del ingreso por el alto costo de la vida, el descanso de unos días termina en muchos casos financiándose a través del endeudamiento, como tarjetas de crédito, préstamos de rápida obtención o créditos informales que comprometen los recursos futuros. Así, la supuesta derrama económica se sostiene sobre bases frágiles, dejando una especie de resaca financiera que castiga a los hogares después de que el feriado ha terminado.

Asimismo, vale la pena destacar cómo inciden factores sociológicos y sociales que a menudo pasan por alto en las oficinas de gobierno, y es el hecho de esa necesidad de pertenencia y escape ante la cotidianidad agobiante en que vivimos los hondureños.

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Un sistema económico consumista empuja silenciosamente a los ciudadanos a formar parte de una dinámica aspiracional donde “salir a pasear” o “vacacionar” se ha convertido en el único indicador social de éxito o bienestar. Vivimos en una sociedad con altos niveles de estrés, violencia e incertidumbre, donde el espacio que brinda la semana morazánica representa la oportunidad de exhibir como mercancía el poder darse el lujo de salir a disfrutar a cualquier costo.

En consecuencia, el Feriado Morazánico termina exponiendo profundas contrariedades de nuestro modelo económico, pues seguir apostando por informes que celebran una supuesta derrama económica construida sobre el endeudamiento de la clase trabajadora es hacer de la vista gorda a nivel institucional.

El Estado y la empresa privada están llamados a dejar de romantizar la precariedad y replantear un turismo verdaderamente nacional y accesible, de acuerdo con las condiciones de los hondureños.

Mientras no se regulen las tarifas especulativas, no se dinamice el poder adquisitivo de los salarios y no se garanticen condiciones de vida dignas, cada semana de feriado seguirá siendo una contradicción: una semana de alivio aparente que se paga con meses de zozobra financiera e incluso estrés familiar.

La intencionalidad de la columna no va en función de menospreciar el turismo de Honduras, ni mucho menos renunciar al derecho al descanso que tanto merecemos; ambos son componentes esenciales del bienestar social y del dinamismo de la economía local. No obstante, elevar el Feriado Morazánico al estatus de salvavidas económico es un dogma económico. La verdadera reactivación no se logra redistribuyendo el escaso margen de consumo en un periodo de cinco días, sino garantizando condiciones estructurales para la inversión, la seguridad jurídica y la generación de empleo formal y digno todo el año. Al finalizar esta pausa y volver a la normalidad, urgentemente exige retomar el debate del Presupuesto General de la República 2027, sin olvidar que el bienestar del país no se mide por cuánta gente fue a la playa, ríos o montañas, sino por la solidez y la estabilidad del bolsillo de los hondureños durante la mayor parte del año.