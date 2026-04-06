Comercio entre Taiwán y EE UU

Una noticia de Bloomberg señala que “El acuerdo anunciado entre Estados Unidos y Taiwán tiene efectos económicos y geopolíticos de alcance múltiple y relativamente inmediatos”.

Según la IA: “en lo comercial, la eliminación o reducción de prácticamente la mayoría de barreras arancelarias por parte de Taiwán y la fijación por parte de EE UU de una tasa recíproca estandarizada (cerca del 15% para muchos productos taiwaneses) abrirán acceso preferente para bienes industriales y agropecuarios estadounidenses -automóviles, maquinaria, productos farmacéuticos, carne y lácteos- y, al mismo tiempo, rebajarán el costo de entrada para exportaciones tecnológicas taiwanesas al mercado norteamericano”.

“En términos de flujos financieros y demanda efectiva, el pacto incluye compromisos explícitos de compras e inversiones por decenas de miles de millones de dólares (por ejemplo, en gas natural licuado, crudo, equipo aeronáutico y equipo energético) y promesas de inversión de empresas taiwanesas para impulsar capacidad tecnológica y energética en Estados Unidos.

Ese movimiento canalizará capital hacia proyectos de infraestructura energética y fabricación avanzada en EE UU, lo que puede traducirse en creación de empleo local, encadenamientos hacia proveedores nacionales y aceleración de proyectos de semiconductores y AI”.

“Para la industria tecnológica y de semiconductores en particular, el acuerdo busca reconfigurar cadenas de valor: promesas de inversión y garantías financieras de Taiwán apuntan a impulsar plantas, I+D y centros de montaje en territorio estadounidense, reduciendo gradualmente la concentración de etapas críticas fuera de Estados Unidos y mejorando la resiliencia frente a interrupciones.

Esto implica transferencia de tecnología, mayores costos de producción iniciales para trasladar capacidad a suelo estadounidense, pero también mayor seguridad estratégica en el suministro de chips para sectores como defensa, automotriz y servicios en la nube”.

“En el frente geopolítico, la movida es doble. Por un lado refuerza los lazos entre democracias tecnológicas y constituye un ancla económica que disuade presiones externas; por otro, es probable que provoque reacciones políticas y comerciales de China, que considera a Taiwán un asunto sensible.

La mayor integración económica EE UU-Taiwán puede intensificar tensiones diplomáticas en la región, obligar a actores asiáticos a reajustar sus estrategias comerciales y provocar respuestas regulatorias o medidas de reciprocidad en otros frentes”.

“No están ausentes los riesgos y limitaciones: el texto definitivo del acuerdo y su implementación dependen de aprobaciones legislativas y detalles sobre mecanismos de inversión y supervisión; en Taiwán, esa ratificación parlamentaria presenta incertidumbres políticas que pueden demorar o condicionar la ejecución.

Además, aunque la reducción arancelaria favorecerá competitividad y consumo, hay sectores locales en terceros países que podrían verse presionados por el desplazamiento de proveedores hacia EE UU o por cambios en precios relativos; y las cifras de inversión prometidas requieren aclaraciones sobre plazos, destinatarios concretos y garantías, sin las cuales los efectos reales podrían ser más modestos de lo anunciado”.

En síntesis, el pacto consolida un anclaje económico más estrecho entre Estados Unidos y Taiwán, lo cual probablemente dinamice exportaciones e inversiones estadounidenses en energía y manufactura avanzada, refuerce la reconfiguración de cadenas de suministro críticas (especialmente en semiconductores) y eleve el perfil geoestratégico de la relación, pero su impacto final dependerá de la concreción de las inversiones, de la aprobación legislativa y la respuesta regional y global a los cambios en aranceles y flujos de capital.