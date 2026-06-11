En 2027, Artemis III lanzará a bordo de la nave espacial Orion a cuatro astronautas desde el centro espacial Kennedy, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS). El 9 de junio de 2026, la Nasa reveló sus nombres.

En esta ocasión, en la misión se incluyó a un astronauta italiano y uno de origen hispano. Los astronautas realizarán una misión que durará aproximadamente dos semanas en la órbita baja de la Tierra.

El comandante Randy Bresnik es astronauta veterano de la Nasa, antiguo comandante de la Estación Espacial Internacional. Bresnik ha trabajado en el desarrollo de sistemas de exploración para misiones Artemis.

El piloto Luca Parmitano es astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea. Ha volado dos veces a la Estación Espacial Internacional, fue el primer italiano en comandarla y cuenta con seis paseos espaciales.

El especialista de misión Frank Rubio, estadounidense de padres salvadoreños, en 2023 batió el récord estadounidense de permanencia continua en el espacio al permanecer 371 días en la Estación Espacial Internacional.

El especialista de misión André Douglas realizará su primer vuelo espacial. Fue seleccionado por la Nasa en la promoción de candidatos a astronautas de 2021 y anteriormente se desempeñó como miembro suplente de la tripulación de Artemis II.

Los tripulantes de Artemis III no viajarán a la órbita lunar como Artemis II, tienen el objetivo de poner a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre la nave espacial Orion y los sistemas comerciales.

La Nasa considera esta misión como una de las más complejas que jamás haya intentado, implica múltiples lanzamientos de cohetes y naves espaciales.

También es complejo gobernar Honduras, más cuando se hace con cohetes quemados.