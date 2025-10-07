“El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene adelante, sino por que ama lo que dejó atrás”: Gilbert K. Chesterton.

Todo soldado que pertenece a una institución militar en su accionar como cultura de su personalidad siempre tiene el espíritu de cuerpo, liderazgo, justicia, lealtad, honor, patriotismo, responsabilidad, subordinación, valor militar, valor moral, honestidad y disciplina. El código de honor militar es un conjunto de preceptos y valores fundamentales que rigen la conducta de los militares, tanto dentro como fuera del servicio. “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo”: 2 Timoteo 2:3.

En la historia han existido soldados que se distinguieron por su letalidad en combate, como ser Aníbal Milhais, que fue condecorado con la Orden de la Espada. Este soldado portugués, en la Primera Guerra Mundial, fue galardonado por la Legión de Honor francesa, ya que él peleó contra regimientos alemanes y belgas en esa guerra, haciendo frente casi solo en batalla.

Otro soldado de la historia, Lucio Sicio Dentato, era considerado como Aquiles romano, él participó en 120 batallas, herido 45 veces, por lo cual recibió 170 condecoraciones, entre las que estaban la Corona Gramínea, y era el más alto honor militar romano, que solo ha sido dado por nueve ocasiones en toda la historia.

Uno de los más letales soldados francotiradores de la historia, Simo Hayha, un soldado de origen finlandés era tan efectivo que no necesitaba una mira telescópica. Es oportuno agradecer a todos los soldados que prestan con dignidad su servicio a nuestra institución militar, por lo cual quiero honrarlos y dejar estas palabras en un poema anónimo, fuerza y honor.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Yo era lo que nadie quería ser. Yo fui donde nadie más quería ir. Yo terminé lo que nadie más quería empezar. Yo me regocijé en momentos de amor. Yo lloré, sufrí y tuve esperanza. Pero sobre todo, viví esos momentos que otros dicen hay que olvidar”.