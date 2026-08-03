Autenticidad, un valor en alza

Hace pocos días, escuché una reflexión que me ha acompañado en momentos de silencio, que suelen ser pocos y por eso, más apreciados.

Y no precisamente porque esté inmersa en un mundo de sonidos constantes, sino porque la necesidad de estar al tanto de lo que sucede en el entorno hace que esté pendiente de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.

No perderse de las noticias y las tendencias es una presión constante de esta época; para quienes no nacimos en la era digital ha significado desarrollar la flexibilidad y la capacidad de adaptación que demanda estar expuestos a constantes estímulos visuales, información de toda índole y el odio vertido en redes.

Ser originales es sumamente difícil, precisamente porque tenemos influencias de las que a veces no somos conscientes.

Por otra parte, el uso cada vez más cotidiano de la inteligencia artificial (IA) hace que tengamos que replantearnos el concepto de “originalidad”.

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Todavía es fácil detectar cuando existe alguna tendencia de diseño de artes publicitarios utilizados en redes sociales, por el estilo de las fotografías, la disposición de los textos e incluso la tipografía.

Hay cierta uniformidad, convertida en “tendencias” de las que sentimos que no copiarlas es quedarse por fuera de la conversación colectiva.

Las generaciones más jóvenes, en las que el deseo de pertenencia es muy fuerte, son las más proclives a esa forma de estandarización.

Si la búsqueda de la originalidad es cada vez más compleja, ¿entonces a qué debemos aspirar? Aquella reflexión que escuché mencionaba la autenticidad como un valor que debemos cultivar.

La autenticidad se logra a través de la congruencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos.

No es poca cosa, pues trae consigo el reto de ser fiel a uno mismo, algo que constantemente ponemos en juego para sentirnos parte de un grupo, para ser considerados más jóvenes, más actuales... más interesantes.

Lograr la alineación entre nuestra identidad y nuestras acciones tiene la cualidad de brindarnos mayor transparencia y credibilidad, que es la base de la confianza.

La autenticidad implica alimentar el diálogo interior constante, para definir los “sí” y los “no” que rigen la propia vida, para opinar y para reconocer errores, siendo siempre la misma persona, que mantiene su esencia.

Tener la capacidad de moverse en distintos ambientes, permitiéndose mantener a salvo lo que nos hace ser auténticos, es uno de los valores más apreciados en nuestro tiempo, tanto en las personas como en las organizaciones.

Evolucionar manteniendo aquello que nos define es indispensable para no perdernos en la multitud “homogénea”.

Hagamos propia la autenticidad.