90 años de solidaridad japonesa

Hasta hace poco creímos que el país más solidario con Honduras -usando la variable cooperación no reembolsable- eran los Estados Unidos. Estábamos equivocados. Ese lugar lo ocupa Japón. Joaquín Medina -activo e inteligente- me había llamado la atención e incluso me invitó para que conociera más de cerca la relación de cooperación de Japón con Honduras. Su muerte inesperada impidió tales propósitos.

Ahora, personas amigas me han hecho llegar un ilustrado e interesante folleto en el que -entre otras cosas- se celebran los 90 años de cooperación del Imperio del Japón con Honduras y los hondureños. Desde el inicio de las relaciones diplomáticas en 1936, en que el gobernante Carías Andino inició intercambios diplomáticos con el imperio del sol naciente, dirigido por Hirohito, fueron excelentes. No tenemos información sobre el primer embajador en Japón y tampoco del primero del Japón en Honduras. Es un detalle importante, porque eran tiempos difíciles, al extremo que poco tiempo después Honduras -en el marco de sus compromisos con los Estados Unidos- rompió relaciones diplomáticas y declaró la guerra al Eje, en el que se integraba Japón y que junto con Alemania e Italia luchaban contra el bloque formado por Gran Bretaña, Francia, Rusia y los Estados Unidos. Durante la II Guerra Mundial, afortunadamente, no cometimos excesos contra los japoneses. Su presencia era mínima aquí.

Pero concluido el conflicto armado, rendido Japón; e iniciado su esfuerzo de reconstrucción y desarrollo espectacular, retomó su vocación internacional y le dio un fuerte impulso a sus relaciones con Honduras. Aunque Japón no las tuvo fáciles, una vez que se puso de pie y empezó su reconstrucción económica y aplicó el diseño de su nuevo modelo político, levantó los ojos al mundo y buscó amistades. Para hacer negocios: comprar y vender. Intercambiando experiencias y mostrando su solidaridad con los países en dificultades para encontrar la ruta al desarrollo. Aquí, solo para efectos periodísticos, Japón buscó colocar su tecnología. La primera central de teléfonos modernos en Honduras la hicieron los japoneses en la década de los sesenta del siglo pasado. Y conociendo los valores del agua para uso humano e industrial han dado respaldo a los esfuerzos nuestros en esa dirección. Y son ejemplares los conocimientos aportados por los ingenieros japoneses en la prevención de deslizamientos en las colonias urbanas de Tegucigalpa; e incluso ahora, apoyando con generosa donación la solución de las aguas subterráneas del Uyuca, sobre la carretera C-A6, que une a Tegucigalpa con Danlí, El Paraíso y Nicaragua.

Pero sobre todo hay que destacar: el trabajo de los voluntarios japoneses al desarrollo. Japoneses y hondureños mediante este programa se han conocido encontrando nuevas rutas de cooperación, tanto en términos materiales como en asuntos culturales básicos y necesarios para el desarrollo de Honduras. Los japoneses han aprendido rápidamente las cosas de Honduras. Los hondureños han podido entender las raíces culturales del Japón y cómo estos valores informan una conducta y una forma de ver y transformar el mundo, ello sin duda tiene enorme valor para los hondureños. Todavía es muy pronto para evaluar los efectos de este encuentro cultural. Pero el hecho de que nos hayan apoyado en la reconstrucción del pasado prehispánico, contribuyendo en varios sitios arqueológicos a descubrir y preservar los que nos dejaron las poblaciones precolombinas, constituye una muestra de respeto del Japón, que quiere que igual que ellos busquemos en el pasado, las raíces para dinamizar el desarrollo, elevando el orgullo y la fuerza de Honduras para aprovechar su cercanía, y buscando los caminos que nos permitan salir adelante.

Normalmente, los países caminan solos. Afortunadamente, Japón nos ha acompañado en estos 90 años fecundos y transformadores. ¡Viva la amistad!