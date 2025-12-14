Alemania despierta ante la amenaza rusa

The New York Times

Por: Christopher F. Schuetze/The New York Times BERLÍN — Desde que Alemania reformó su Ejército tras la Segunda Guerra Mundial, la función principal del Ministro de Defensa alemán ha sido mantener un Ejército lo suficientemente grande como para proteger al País, pero lo suficientemente limitado como para evitar un retorno al militarismo alemán. El papel de Boris Pistorius, el Ministro actual, es diferente. Mientras Rusia advierte que está lista para la guerra con Europa, el objetivo de Pistorius es capacitar al Ejército alemán para liderar la defensa del continente en un conflicto terrestre y preparar a la población pacifista del País para esta nueva postura. El 5 de diciembre, los legisladores alemanes aprobaron la parte más reciente del plan de Pistorius: una ley que pretende incrementar el número de soldados alemanes a 260 mil para el 2035, un aumento de casi el 50 por ciento. Para incentivar el reclutamiento, los soldados recibirán un salario más alto y una formación más completa, útil para sus trayectorias civiles. Todos los hombres mayores de 18 años recibirán un cuestionario pidiendo información sobre su salud y condición física, facilitando la identificación de posibles reclutas. Las mujeres podrán completar el formulario voluntariamente.

Rearme

La ley, que desencadenó uno de los debates nacionales más turbulentos de los últimos tiempos, no llega a la conscripción de soldados. Esto es un error, dicen algunos expertos que temen que Alemania no esté preparada para un ataque ruso contra territorio de la OTAN —incluso si la ley exige que el Parlamento debata la reintroducción de la conscripción si muy pocos voluntarios se presentan. Los partidarios de Pistorius afirmaron que es lo más que puede hacer, dada la profunda inquietud por el rearme del País que inició la Segunda Guerra Mundial. “Este es uno de los mayores cambios sociales que hemos visto en muchos años en seguridad y defensa”, declaró Pistorius, de 65 años. “Afecta a una generación y a las futuras generaciones que nunca han tenido que lidiar con estos problemas porque la amenaza no existía”. Esta ley es la más reciente en una serie de medidas que eran inconcebibles hace menos de una década, pero que Pistorius ha impulsado para reforzar la defensa alemana. En marzo, ayudó a liderar una iniciativa exitosa para eliminar los límites al gasto militar de la Constitución alemana. Ese fue un cambio importante para un País que evita el endeudamiento, y permitió a Pistorius gastar miles de millones más en armas, tanques, barcos y aviones. Pistorius también ha liderado un esfuerzo vacilante por integrar a los ejércitos europeos. Fue uno de los impulsores de la reciente formación del Grupo de los Cinco, un bloque de Ministros de Defensa de los principales países europeos que buscan una mayor coordinación en materia de seguridad. Estas medidas provocan inquietud en algunos, evocando recuerdos del expansionismo alemán durante las dos guerras mundiales. Pistorius reconoció el peso de la historia alemana, pero afirmó, “Debemos hacer nuestra parte para garantizar que sigamos viviendo en paz en Europa”. Añadió que el Ejército alemán ampliado seguiría siendo mucho menor que durante la Guerra Fría, cuando contaba con hasta 500 mil soldados.