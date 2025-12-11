Ataques diarios ponen en duda el alto al fuego entre Israel y Hezbolá

Por Roger Cohen / The New York Times International Cerca de la frontera entre Israel y el Líbano — El Castillo de Beaufort, en lo alto de un acantilado que se alza sobre el río Litani, en el sur del Líbano, es una fortificación cruzada de 900 años de antigüedad que ofrece una vista magnífica. Hoy también podría ser un lugar desde donde ver una matanza. El cielo estaba de un azul sin nubes un día de septiembre cuando el zumbido de un dron israelí que se acercaba perturbaba la belleza. Entonces, con un silbido estridente, el dron disparó un misil que se convirtió en un auto blanco en la carretera, cientos de metros más abajo, en una bola de fuego. La explosión resonó en el valle. Aproximadamente media hora después, un fotógrafo de The New York Times, David Guttenfelder, y llegamos al auto incinerado. Dos jóvenes angustiados, vestidos de negro, reconocían trozos de carne carbonizada. Los metieron en bolsas de plástico para enterrarlos al día siguiente.

Así se desarrolla el alto al fuego entre Israel y Hezbolá, alcanzado hace un año, el 27 de noviembre. Los ataques israelíes casi diarios contra Hezbolá marcan una paz frágil. Líbano se encuentra en una zona gris entre la guerra y la paz. La guerra que se extendió tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023 ha desacelerado, pero nunca se ha detenido. “Los israelíes dicen que no pueden irse a menos que Hezbolá se desarme, y Hezbolá pregunta: ¿cómo podemos desarmarnos mientras los israelíes no lo hagan?”, declaró Nawaf Salam, el Primer Ministro libanés. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. El objetivo de la Administración Trump de que Hezbolá se desarme por completo para finales de año parece inverosímil. En toda la región, Estados Unidos está presionando para transformar el Medio Oriente por nuevos medios. “Democracia” no forma parte del vocabulario del presidente Donald J. Trump. La prosperidad es presentación como la nueva panacea. Pero un viaje al Líbano, Israel y Turquía sugiere que es más probable que se reanude la guerra a que se propague la paz. La situación en Líbano ofrece un ejemplo contundente de un nuevo Medio Oriente donde el alcance de Israel es omnipresente. El “eje de resistencia” liderado por Irán, del cual Hezbolá ha sido una pieza central, es una sombra de lo que fue. Irán, azotado por Israel en una breve guerra en junio, se ha debilitado. Siria, tras la caída del régimen de Asad el año pasado, ya no es amiga de Teherán; tampoco es la vía de suministro de armas iraníes a Hezbolá como lo fue alguna vez. La región se está adaptando a lo que Abdulkhaleq Abdulla, un destacado politólogo en los Emiratos Árabes Unidos, llama un “Israel imperial”, un país que matará a sus enemigos en cualquier lugar: desde Líbano hasta Siria, de Gaza a Irán, de Yemen a Qatar. Los ataques preventivos israelíes son la nueva norma. En vista de tal dominio, Estados Unidos tendrá que decidir qué restricciones, si es que algunas, impondrá a Israel en aras de la paz. Hezbolá no ha respondido militarmente a los ataques israelíes contra Líbano, incluso desde que se intensificaron tras el alto al fuego en Gaza en octubre. Israel acusa a Hezbolá, que tiene profundas raíces en la gran comunidad chiíta del Líbano, de intentar reconstruir sus capacidades de combate. Tom Barrack, Embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Líbano y Siria, me dijo que si Israel percibe alguna amenaza, “responderán en cualquier momento y lugar”. Sobre los ataques contra Hezbolá, comentó: “Cuando los israelíes encuentran a estos tipos, simplemente los eliminan, así que hay dos o tres a la semana que son liquidados”.

Ese fue el destino de Hassan Abdel Karim Shahrour, posteriormente identificado por Hezbolá, en su auto blanco bajo el Castillo de Beaufort el 20 de septiembre. Del lado israelí del muro fronterizo, Shlomi Hatan, con un rifle al hombro, observaba sentada. Bajo el mando del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, la guerra de Israel en Gaza, que mató a decenas de millas de palestinos, ha dañado la imagen de Israel, profundizado su aislamiento global y dividido a los israelíes. Hatan, de 55 años, es una voz desinhibida de la nueva estrategia israelí de prevención de agresivos. Es el jefe de seguridad de su pequeña comunidad. La mayoría de los 300 residentes fueron evacuados bajo el fuego de cohetes de Hezbolá tras el ataque de Hamas del 7 de octubre. Figuraron entre los 60 mil israelíes que salieron del norte de Israel hace dos años. Solo un tercio ha regresado. “No vamos a volver a la situación anterior al 7 de octubre, con nuestro enemigo cerca de la valla”, dijo Hatan. Ahora cree que Israel antes era una nación apaciguada. El turismo, la paz y una economía próspera eran difíciles de resistir. El enemigo, ya fuera en el Líbano o en Gaza, parecía disuadido antes de que “se quitaran las máscaras”, dijo. “Ahora, tendremos que vivir por la espada durante el próximo siglo”. Para Salam, “el llamado cese de hostilidades”, como lo expresó, ha sido una frustración. Abogado de una prominente familia de Beirut, asumió el cargo de Primer Ministro a principios de este año como un reformista decidido a establecer el derecho exclusivo del Estado libanés a portar armas. Este objetivo significa desarmar a Hezbolá, y el mal equipado Ejército nacional de Salam es el encargado de hacerlo. Los ataques israelíes complican esa tarea. “Tenemos un actor hegemónico sin control bajo un líder, Netanyahu, que se fortalece día a día”, me dijo Salam. “Al mismo tiempo, hay una nueva generación en todo el mundo que ya no tolera el comportamiento israelí”. Israel se comprometió en la tregua del año pasado a retirarse de Líbano en un plazo de 60 días, pero “permaneció en cinco posiciones en las cimas de las colinas”, afirmó Salam. Ha abordado esta cuestión en numerosas ocasiones, incluso con el Mayor General Jasper Jeffers III, el oficial estadounidense que lideró el “mecanismo de vigilancia” del alto al fuego durante varios meses, pero sin éxito. Francia, que supervisa el alto al fuego junto con Estados Unidos, exigió formalmente el mes pasado que Israel se retirara de las cinco posiciones. Morgan Ortagus, un alto enviado estadounidense a Medio Oriente, insistió recientemente en Beirut en que Líbano complete el desarme total de Hezbolá para finales de año, sin sugerir ninguna compensación. Barrack reconoció que los obstáculos para el desarme de Hezbolá son formidables. El grupo es a la vez un partido político en Líbano con considerable apoyo chiíta y un grupo designado por Estados Unidos como terrorista. “Si eres un soldado en el Ejército libanés que gana 300 dólares al mes, tienes que tener tres trabajos: conductor de Uber, barista y soldado”, dijo. “Así que vas a la puerta de un chiíta los lunes y dice: 'Perdón, amigo, ¿puedo entrar en tu sótano y sacar los AK-47s?'. Y estás arriesgando tu vida”. Aun así, añadió, “Tenemos que tener un solo Ejército”. Los combatientes de Hezbolá aún se cuentan por decenas de millas, dice la mayoría de las estimaciones. En el barrio de Dahiya, de mayoría chiíta, al sur de Beirut, una multitud de Hezbolá de unas mil personas se reúne en un hangar durante nuestra visita en septiembre. Absortos, escucharon un discurso de Naim Qassem, el líder de Hezbolá designado el año pasado para reemplazar a Hassan Nasrallah, quien fue asesinado por Israel el 27 de septiembre del 2024. Qassem apareció desde un lugar desconocido en una pantalla gigante. Estaba flaqueado por fotografías de los muertos, entre ellos muchos niños y niñas. Un profundo cráter en Dahiya, donde las bombas mataron a Nasrallah, se ha mantenido prácticamente intacto. “El enemigo sigue siendo el mismo, y el autor de las masacres es el mismo”, declaró Qassem. “Entonces, ¿cómo podemos abandonar las armas? El sur de Líbano tiene mucho tiempo de ser el bastión de Hezbolá y la encrucijada del conflicto con Israel. Junto a la frontera, el poblado de Khiam ofrece un retrato de la devastación generalizada hallada en la zona. Losas de concreto cuelgan de edificios derruidos. Los bombardeos israelíes, durante la guerra y desde entonces, han dejado sólo ruinas de un pueblo alguna vez habitado por 28 mil personas. Se desconoce el número de muertos. Todos los rehenes israelíes vivos tomados por Hamas han regresado a casa. Eso es un gran alivio para Orna Weinbergpix, del kibutz Menara, en la frontera libanesa. Pero sigue enfadada, llena de desconfianza hacia el Gobierno de Netanyahu, que, según cree, utilizará la expansión del conflicto para mantenerse en el poder. Se ha mostrado reticente a los discursos de la extrema derecha sobre “muerte a los árabes”, que, señaló, significaría matar a los ciudadanos árabes de Israel, que constituyen una quinta parte de la población. “Una vez que tu Gobierno hace cosas que contradicen tu moral y tus sentimientos, pensamientos, ideas y principios más básicos, te destroza el alma”, me dijo.

Las divisiones en la sociedad israelí son más profundas que nunca.