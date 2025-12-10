EEUU suspende proceso de ciudadanía para residentes legales

The New York Times

Por: Jazmine Ulloa y Orlando Mayorquín/The New York Times

Raouf Vafaei siguió todas las reglas. Obtuvo su tarjeta de residencia permanente, aprobó su examen de educación cívica y su entrevista de naturalización, y fue objeto de múltiples verificaciones de antecedentes.

Tras ocho años en Estados Unidos, Vafaei, un trabajador de salud mental nacido en Irán que emigró de Austria, estaba a días de obtener la ciudadanía estadounidense cuando se enteró vía un breve correo electrónico de que su ceremonia de naturalización, programada para el 5 de diciembre, había sido cancelada.

“Estaba tan emocionado”, dijo Vafaei, de 41 años, refiriéndose al honor de oficialmente autodenominarse estadounidense. “Este es un deseo que tienen muchas personas en todo el mundo”.

Ese honor ahora está suspendido indefinidamente.

Después de que un refugiado afgano fue acusado del tiroteo el mes pasado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, la Administración Trump ha realizado cambios radicales para limitar la inmigración legal, incluyendo cesar todo el proceso para personas de 19 países a los que la Casa Blanca puso bajo prohibición de viaje a principios de este año.