La IA transforma las aplicaciones de citas con casamenteros digitales

SAN FRANCISCO — Tras años navegando sin rumbo en aplicaciones de citas como Hinge y Tinder, Emma Inge, de 25 años y administradora de proyectos en San Francisco, probó algo diferente.
En septiembre, en la página web de una startup llamada Known, Inge dedicó 20 minutos a conversar con un casamentero de inteligencia artificial. El casamentero —un chatbot de IA— le preguntó qué buscaba en una pareja, y ella le contó sus preferencias (atlético) y sus señales de alerta (codependiente).
Una semana después, recibió una notificación en su teléfono. Había una pareja, y por una cuota única de 25 dólares, podía conocerlo en un bar. “Pensé, ‘Total, probémoslo’”, comentó Inge.
Su experiencia es un ejemplo de cómo la IA está transformando la industria de las apps de citas. A medida que surgen startups con casamenteros de IA, las apps de citas más importantes —Hinge, Tinder, Bumble y Grindr— intentan reinventarse. Están marcando el inicio de una nueva era en las citas en línea, donde la gente paga por unas cuantas parejas premium por semana, en lugar de suscribirse a un flujo infinito de perfiles.
“La IA ya desempeña un papel importante en nuestro negocio, pero creo que tiene el potencial de ser el próximo giro tecnológico”, afirmó Hesam Hosseini, director de Match Group, propietario de Hinge y Tinder.
"Desesperanza"
Las apps de citas se han topado con un obstáculo que la industria denomina “el ciclo de la desesperanza”. Eso ocurre cuando las personas descargan una app de citas, se cansan de hacer elecciones potenciales que no son correspondidas o son ignoradas, y la eliminan, para luego volver a descargarla.
Aunque muchas startups ofrecen casamenteros de IA, las apps más grandes apenas empiezan a presentar sus propias versiones. Tinder está probando un servicio de búsqueda de pareja con IA llamado Chemistry. Los usuarios podrían dar a la app acceso a sus fotos, que la IA escanearía para obtener información sobre ellos. El servicio sería gratuito, aunque Tinder podría cobrar por él más adelante.
Grindr, una app de citas para hombres homosexuales, ha lanzado seis funciones de IA que denomina gAI. Estas incluyen un “compañero de ligue” de IA que da consejos sobre conversaciones y una herramienta de IA que puede volver a presentar a antiguas parejas potenciales.
Hinge, con unos 15 millones de usuarios, utiliza IA para ofrecer retroalimentación a los usuarios sobre sus perfiles. Este año, la compañía reprogramó su algoritmo de citas con IA generativa para comprender mejor las preferencias de los usuarios, lo que ha aumentado el hallazgo de potenciales parejas en un 15 por ciento, dice Hosseini.
En su cita a ciegas generada por IA, dijo Inge, acudió a un bar en San Francisco y se llevó una grata sorpresa. Ella y su cita hablaron durante dos horas.
Intercambiaron números de teléfono para concertar una segunda cita, pero él nunca la llamó.
“La IA sí halló compatibilidad”, dijo. “Fue la parte humana la que no funcionó”.
