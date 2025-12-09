La IA transforma las aplicaciones de citas con casamenteros digitales

The New York Times

Por: Eli Tan/The New York Times

SAN FRANCISCO — Tras años navegando sin rumbo en aplicaciones de citas como Hinge y Tinder, Emma Inge, de 25 años y administradora de proyectos en San Francisco, probó algo diferente.

En septiembre, en la página web de una startup llamada Known, Inge dedicó 20 minutos a conversar con un casamentero de inteligencia artificial. El casamentero —un chatbot de IA— le preguntó qué buscaba en una pareja, y ella le contó sus preferencias (atlético) y sus señales de alerta (codependiente).

Una semana después, recibió una notificación en su teléfono. Había una pareja, y por una cuota única de 25 dólares, podía conocerlo en un bar. “Pensé, ‘Total, probémoslo’”, comentó Inge.

Su experiencia es un ejemplo de cómo la IA está transformando la industria de las apps de citas. A medida que surgen startups con casamenteros de IA, las apps de citas más importantes —Hinge, Tinder, Bumble y Grindr— intentan reinventarse. Están marcando el inicio de una nueva era en las citas en línea, donde la gente paga por unas cuantas parejas premium por semana, en lugar de suscribirse a un flujo infinito de perfiles.

“La IA ya desempeña un papel importante en nuestro negocio, pero creo que tiene el potencial de ser el próximo giro tecnológico”, afirmó Hesam Hosseini, director de Match Group, propietario de Hinge y Tinder.