Estados Unidos reactiva su poderío en Latinoamérica

Por Brian Winter / The New York Times International Eres los Estados Unidos, Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena... Así rezan algunas de las primeras líneas de “A Roosevelt”, del poeta nicaragüense Rubén Darío, escritas en 1904 —otro momento en que las cañoneras estadounidenses rondaban el Mar Caribe. Darío se dirigió al presidente Theodore Roosevelt, quien acababa de usar el “gran garrote” del poder militar para apoyar la creación de Panamá y proteger el control estadounidense sobre la zona del canal allí. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. El poema de Darío se convirtió en una obra clásica del movimiento antiimperialista que arrasó Latinoamérica en el siglo pasado. Hoy, Estados Unidos vuelve a desplegar su poderío militar y económico en Latinoamérica de una forma no vista en décadas. El Presidente Donald J. Trump ha enviado una flota al sur del Caribe, destruyendo barcos que, dicen, transportaban drogas a Estados Unidos y amenazando con bombardear objetivos dentro de Venezuela en un aparente intento de expulsar a Nicolás Maduro, el líder autoritario del País.

Trump también ha recompensado a su “Presidente favorito”, el argentino Javier Milei, con un rescate de 20 mil millones de dólares; se ha comprometido a “recuperar” el Canal de Panamá; ha exigido que México adopte una línea más dura contra el narcotráfico y la migración, o de lo contrario se enfrentará a aranceles abrumadores; ha presionado a la Suprema Corte de Brasil para que desestime un caso contra su aliado, el ex Presidente Jair Bolsonaro; ha respaldado al candidato conservador en la contienda presidencial de Honduras; y ha presionado a los países de todo el hemisferio para que rechacen la influencia china. Su enfoque equivale a una expresión moderna de la Doctrina Monroe, articulada por primera vez en 1823 por el quinto Presidente de Estados Unidos, según la cual las potencias extranjeras no son bienvenidas en el patio trasero de Estados Unidos. Muchas naciones que alguna vez resistieron el poder estadounidense han aceptado abiertamente la renovada atención de la Administración hacia la región. Entre los gobiernos alineados con Trump figuran República Dominicana, donde las tropas estadounidenses intervinieron de 1916 a 1924 y de 1965 a 1966; Panamá, escenario de una invasión estadounidense en 1989; y Argentina, Ecuador y Guyana, entre otros. En una encuesta reciente, el 53 por ciento de los encuestados en Latinoamérica afirmó apoyar una intervención militar estadounidense para deponer a Maduro. Incluso gran parte de la izquierda latinoamericana se ha mostrado apagada, frustrando a muchos de sus líderes. En una reciente cumbre de líderes latinoamericanos, caribeños y europeos, fracasó un intento por convencer a los gobiernos de la región de firmar una declaración que condenara explícitamente la campaña de bombardeos navales de Estados Unidos. ¿Qué explica esta relativa aquiescencia? Seguramente algunos líderes han guardado silencio por temor a caer en la mira de Trump. Para otros, en particular la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sus países dependen económicamente tanto de Estados Unidos que pueden percibir el pragmatismo silencioso como la única opción.

La violencia alcanza países antes seguros