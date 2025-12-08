Científicos revelan misterios en el origen de la Luna

Por Robin George Andrews / The New York Times International Poco después de la formación de la Tierra, un objeto aproximadamente del tamaño de Marte la impactó. El intruso, Theia, fue destruida, y partes de él y de la Tierra fueron proyectadas al espacio. El resultado fue la Luna. Pero aún existen muchas preguntas en torno a esta teoría sobre cómo la Tierra obtuvo su Luna, incluyendo: ¿De qué parte del sistema solar provino Theia? Un estudio publicado recientemente en la revista Science podría ayudar a responder algunas de estas preguntas. Al analizar las pistas químicas ocultas en las rocas, meteoritos y materia lunar de la Tierra, los científicos han encontrado restos de Theia. Y demuestra que Theia y la Tierra primitiva se construyeron con los mismos materiales.

Esto explica por qué la química de las rocas lunares es tan similar a la de la Tierra: el impacto de Theia contra una Tierra químicamente similar daría lugar a una Luna que se asemejaría a ambos orbes. Esto también significa que la Tierra y Theia se formaron en la misma parte del espacio, en un remolino de polvo y gas junto a un Sol adolescente, en lo que ahora llamamos el sistema solar interior. Existen varias hipótesis sobre cómo la Tierra obtuvo su Luna. Las simulaciones de impacto por computadora suelen (aunque no siempre) forjar una Luna compuesta principalmente de Theia. Pero esto ha sido un punto de controversia. Durante la formación de la Tierra, el hierro se filtra hacia el núcleo, donde permanece. Pero el manto terrestre también contiene una cantidad sustancial de hierro. El que haya tanto hierro en el manto y no haya descendido hacia el núcleo durante su formación significa que una gran fracción del hierro en el manto debe haber provenido de una fuente extraterrestre en una fecha posterior. Theia es una explicación práctica. El hierro se presenta en diferentes formas. Los investigadores descubrieron que las mezclas de hierro de las rocas terrestres derivadas del manto y las rocas lunares eran prácticamente indistinguibles, lo que sugiere que la Tierra, Theia y la Luna se formaron a partir del mismo material fundacional.

Nuevas pistas apuntan a un origen solar para Theia