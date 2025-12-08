Experimento solar que podría redefinir el futuro de la producción de alimentos

Por Hannah Fairfield / The New York Times International
Houston, Alaska — En Alaska es fácil conseguir tierra. Pero no la energía y los alimentos.
Por eso, cuando hace dos años se construyó la mayor granja solar del Estado, capaz de abastecer a mil 400 hogares, los investigadores quisieron comprobar si era posible cultivar alimentos entre los paneles. Las filas de paneles en el terreno de 18 hectáreas están dispuestas a 15 metros de distancia entre sí, mucho más anchas que en latitudes más bajas, y captan energía solar tanto por delante como por detrás para aprovechar al máximo la luz solar del verano, ya que el sol brilla día y noche.
Este proyecto piloto en Houston, Alaska, para combinar granjas de alimentos y granjas solares, una práctica denominada agrovoltaica, se diseñó como modelo para otras comunidades que buscan seguridad energética y alimentaria. Europa, con ambiciosos objetivos climáticos y terrenos limitados, ha estado explorando la agrovoltaica en latitudes altas en las últimas décadas, pero este es el primer proyecto estadounidense con un panel solar a escala industrial.
“El propósito es estudiar cómo se pueden producir alimentos y energía de manera conjunta, en un lugar donde ambos son muy costosos”, dijo Glenna Gannon, profesora adjunta de la Universidad de Alaska Fairbanks, quien encabezó la investigación. “La autosuficiencia es muy importante en Alaska”.
El Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del mundo, y la temporada agrícola se está extendiendo de una forma que los científicos apenas comienzan a comprender. Con una temporada de datos, los científicos de Alaska se mostraron entusiasmados con lo que observaron en las hileras de hortalizas a la hora de la cosecha.
“Las plantas más cercanas a los paneles solares están más protegidas”, dijo Gannon. “Las más alejadas sufren mayor estrés solar”. La luz solar excesiva puede dañar las plantas, y las que reciben algo de sombra pueden crecer más. Los paneles solares también retienen el calor, lo que puede extender la temporada de crecimiento.
Los investigadores se centraron en tres plantas que se sabe que crecen bien en los veranos frescos de Alaska: la papa, la col rizada y la espinaca. Los cultivos se sembraron en junio y se cosecharon en septiembre. El equipo de investigación instaló estaciones meteorológicas y monitores para monitorear la humedad y el calor del suelo, la humedad de las hojas y la fotosíntesis. Los datos de las celdas solares incluyen el voltaje, la corriente y la temperatura de los paneles cercanos a los cultivos.
Para estas plantas que crecen bien en la sombra, los paneles solares ofrecen protección solar durante los largos días de Alaska.
Los cultivos también generan beneficios económicos para los propietarios de los paneles solares, afirmó Chris Pike, ex ingeniero de investigación del Centro de Energía y Potencia de Alaska, parte de la universidad en Fairbanks. “Es una fuente de ingresos porque los agricultores arriendan la tierra”, explicó. “También significa que los productores de energía solar no tienen que eliminar la vegetación que crece entre las filas de paneles solares, y eso puede reducir costos”.
Una inversión que transformó la tierra
El terreno donde se construyó el parque solar formaba parte de una parcela comunitaria. Una subvención de 1,3 millones de dólares del Departamento de Energía de la UE permitió perforar un pozo para riego, contratar a la tribu local Knik para labrar la tierra y traer toneladas de fertilizante.
Los cultivos prosperaron. En la cosecha, los investigadores pesaron más de mil kilos de papas, col rizada y espinacas, y reservaron muestras para su estudio en el laboratorio.
La mayor parte de la cosecha se destina a cajas colocadas afuera de las puertas del parque solar. Se publicó una nota en Facebook invitando a los miembros de la comunidad a tomar lo que quisieran. Los vecinos cargaron sus coches con hortalizas gratuitas.
En el laboratorio, los científicos secaron y pesaron las muestras de plantas para evaluar los efectos de la proximidad a los paneles solares.
Fundada en la década de 1930, Houston se encuentra entre cadenas montañosas en el vasto valle de Matanuska-Susitna, que durante mucho tiempo ha sido el centro agrícola de Alaska. La región produce gran parte de los alimentos que consumen los habitantes de Alaska y que no se importan de fuera del Estado.
Aunque los científicos se mostraron satisfechos con los resultados del estudio, advirtieron que un año de datos no era suficiente para sacar conclusiones.
“Existe una gran variabilidad interanual”, dijo Gannon. “Normalmente, lo que quieres es un promedio de tres años”.
©The New York Times Company 2025