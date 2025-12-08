Experimento solar que podría redefinir el futuro de la producción de alimentos

Por Hannah Fairfield / The New York Times International

Houston, Alaska — En Alaska es fácil conseguir tierra. Pero no la energía y los alimentos.

Por eso, cuando hace dos años se construyó la mayor granja solar del Estado, capaz de abastecer a mil 400 hogares, los investigadores quisieron comprobar si era posible cultivar alimentos entre los paneles. Las filas de paneles en el terreno de 18 hectáreas están dispuestas a 15 metros de distancia entre sí, mucho más anchas que en latitudes más bajas, y captan energía solar tanto por delante como por detrás para aprovechar al máximo la luz solar del verano, ya que el sol brilla día y noche.

Este proyecto piloto en Houston, Alaska, para combinar granjas de alimentos y granjas solares, una práctica denominada agrovoltaica, se diseñó como modelo para otras comunidades que buscan seguridad energética y alimentaria. Europa, con ambiciosos objetivos climáticos y terrenos limitados, ha estado explorando la agrovoltaica en latitudes altas en las últimas décadas, pero este es el primer proyecto estadounidense con un panel solar a escala industrial.

“El propósito es estudiar cómo se pueden producir alimentos y energía de manera conjunta, en un lugar donde ambos son muy costosos”, dijo Glenna Gannon, profesora adjunta de la Universidad de Alaska Fairbanks, quien encabezó la investigación. “La autosuficiencia es muy importante en Alaska”.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

El Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del mundo, y la temporada agrícola se está extendiendo de una forma que los científicos apenas comienzan a comprender. Con una temporada de datos, los científicos de Alaska se mostraron entusiasmados con lo que observaron en las hileras de hortalizas a la hora de la cosecha.

“Las plantas más cercanas a los paneles solares están más protegidas”, dijo Gannon. “Las más alejadas sufren mayor estrés solar”. La luz solar excesiva puede dañar las plantas, y las que reciben algo de sombra pueden crecer más. Los paneles solares también retienen el calor, lo que puede extender la temporada de crecimiento.

Los investigadores se centraron en tres plantas que se sabe que crecen bien en los veranos frescos de Alaska: la papa, la col rizada y la espinaca. Los cultivos se sembraron en junio y se cosecharon en septiembre. El equipo de investigación instaló estaciones meteorológicas y monitores para monitorear la humedad y el calor del suelo, la humedad de las hojas y la fotosíntesis. Los datos de las celdas solares incluyen el voltaje, la corriente y la temperatura de los paneles cercanos a los cultivos.

Para estas plantas que crecen bien en la sombra, los paneles solares ofrecen protección solar durante los largos días de Alaska.