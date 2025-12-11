Hong Kong en crisis: milles de familias sin hogar tras incendio

Por Alexandra Stevenson, Theodora Yu y Joy Dong / The New York Times International
Hong Kong — Tras un incendio que arrasó un complejo de viviendas en Hong Kong el mes pasado, matando a 159 personas, la Ciudad ahora enfrenta un gran reto. Debes encontrar hogares para los miles de residentes que sobrevivieron con poco más de lo que traían puesto.
Las torres residenciales de Wang Fuk Court albergaban a más de 4 mil 900 residentes, muchos de ellos de familias de clase trabajadora que compraron sus viviendas subsidiadas a través de un programa gubernamental y habían vivido allí durante décadas antes de que el devastador incendio arrebatara las vidas de sus seres queridos y redujera sus pertenencias a cenizas.
“Fue horrible, todas nuestras pertenencias desaparecieron”, dijo Diana Yu , de 71 años, quien vivía con su hijo de 43 años en un departamento de dos recámaras. Ella observó entre lágrimas cómo las llamas envolvían la unidad del sexto piso donde había vivido durante 40 años.
Más de 3 mil 800 residentes de Wang Fuk, incluido Yu, han sido alojados en departamentos improvisados en centros de cuarentena para Covid-19, albergues juveniles y viviendas públicas en toda la Ciudad. Otros han recurrido a amigos y familiares para estancias temporales.
John Lee , director ejecutivo de Hong Kong, ha instalado a los ciudadanos a “transformar su dolor y preocupación en una fuerza para la reconstrucción” y ha asignado unos 38 millones de dólares a las familias afectadas. El Gobierno ha informado periódicamente al público sobre la investigación sobre las causas del incendio.
Sin embargo, para los sobrevivientes lo más apremiante es cómo reiniciar sus vidas.
“Todos estamos esperando”, dijo Leung Ho , de 42 años, un trailero que vivía en el complejo con su esposa, sus dos hijos y su padre de 70 años, quien compró su departamento en 1983. Debido a la escasez de viviendas, las autoridades han indicado que los residentes pueden recibir en viviendas temporales gratuitamente durante el tiempo que necesiten, algunos pero los residentes desean tener claridad sobre su futuro.
El Gobierno de Hong Kong está “comprometido a brindar la asistencia adecuada para satisfacer las necesidades de vivienda de los residentes a mayor plazo”, declaró Michael Wong , subsecretario de finanzas, en un comunicado vía correo electrónico.
Pero a medida que miles de sobrevivientes se instalan en departamentos temporales, albergues y viviendas de transición, sus necesidades chocan con la dura realidad del mercado inmobiliario profundamente desigual de Hong Kong.
Hong Kong es una ciudad plagada de una de las mayores desigualdades del mundo. El espacio disponible es limitado y los salarios no han aumentado al mismo ritmo que los precios de la vivienda. Más de 215 mil personas viven en departamentos subdivididos ilegalmente, a veces tan pequeños que se les conoce como viviendas ataúd.
“En Hong Kong tenemos una brecha muy grande entre los que tienen y los que no tienen”, afirmó Albert Lai , ingeniero civil y director de Professional Commons, un grupo de expertos independientes centrados en políticas públicas.
La emergencia pone a prueba la capacidad del Gobierno
La única opción inmediata disponible para ayudar a los residentes de Wang Fuk Court es recurrir a la vivienda pública, afirmó Lai. Pero casi 200 mil personas estaban a la espera de vivienda pública antes del incendio, una lista que tarda unos cinco años en resolverse.
Si el Gobierno decidiera trasladar a los residentes de Wang Fuk a viviendas públicas, eso absorbería hasta el 10 por ciento de su oferta anual promedio, estimó Lai.
Incluso mientras los residentes intentan adaptarse a un nuevo estado transitorio, muchos tenían más preguntas que las que el creciente ejército de voluntarios y trabajadores sociales del Gobierno podía responder.
Una de esas preguntas se centraba en las recientes cuotas de mantenimiento que los residentes se vieron obligados a pagar para cubrir una remodelación de 40 millones de dólares que se estaba llevando a cabo en el complejo de viviendas antes del incendio.
Fue esta remodelación y la decisión de un contratista de recortar gastos y ahorrar dinero, utilizando materiales de baja calidad como redes para andamios inflamables y espuma de poliestireno, lo que provocó que el incendio se propagara tan rápidamente.
Ho , el trailero, y Keith Cheung , de 44 años, comentaron que sus familias habían pagado alrededor de 20 mil 600 dólares en gastos de remodelación.
“Hemos desperdiciado tantos años y tanto dinero”, dijo Cheung, quien vivía con su esposa e hijo en el undécimo piso de la torre que sufrió el peor daño.
