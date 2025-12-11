Hong Kong en crisis: milles de familias sin hogar tras incendio

Por Alexandra Stevenson, Theodora Yu y Joy Dong / The New York Times International Hong Kong — Tras un incendio que arrasó un complejo de viviendas en Hong Kong el mes pasado, matando a 159 personas, la Ciudad ahora enfrenta un gran reto. Debes encontrar hogares para los miles de residentes que sobrevivieron con poco más de lo que traían puesto. Las torres residenciales de Wang Fuk Court albergaban a más de 4 mil 900 residentes, muchos de ellos de familias de clase trabajadora que compraron sus viviendas subsidiadas a través de un programa gubernamental y habían vivido allí durante décadas antes de que el devastador incendio arrebatara las vidas de sus seres queridos y redujera sus pertenencias a cenizas.

“Fue horrible, todas nuestras pertenencias desaparecieron”, dijo Diana Yu , de 71 años, quien vivía con su hijo de 43 años en un departamento de dos recámaras. Ella observó entre lágrimas cómo las llamas envolvían la unidad del sexto piso donde había vivido durante 40 años. Más de 3 mil 800 residentes de Wang Fuk, incluido Yu, han sido alojados en departamentos improvisados ​​en centros de cuarentena para Covid-19, albergues juveniles y viviendas públicas en toda la Ciudad. Otros han recurrido a amigos y familiares para estancias temporales. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. John Lee , director ejecutivo de Hong Kong, ha instalado a los ciudadanos a “transformar su dolor y preocupación en una fuerza para la reconstrucción” y ha asignado unos 38 millones de dólares a las familias afectadas. El Gobierno ha informado periódicamente al público sobre la investigación sobre las causas del incendio. Sin embargo, para los sobrevivientes lo más apremiante es cómo reiniciar sus vidas. “Todos estamos esperando”, dijo Leung Ho , de 42 años, un trailero que vivía en el complejo con su esposa, sus dos hijos y su padre de 70 años, quien compró su departamento en 1983. Debido a la escasez de viviendas, las autoridades han indicado que los residentes pueden recibir en viviendas temporales gratuitamente durante el tiempo que necesiten, algunos pero los residentes desean tener claridad sobre su futuro.

El Gobierno de Hong Kong está “comprometido a brindar la asistencia adecuada para satisfacer las necesidades de vivienda de los residentes a mayor plazo”, declaró Michael Wong , subsecretario de finanzas, en un comunicado vía correo electrónico. Pero a medida que miles de sobrevivientes se instalan en departamentos temporales, albergues y viviendas de transición, sus necesidades chocan con la dura realidad del mercado inmobiliario profundamente desigual de Hong Kong. Hong Kong es una ciudad plagada de una de las mayores desigualdades del mundo. El espacio disponible es limitado y los salarios no han aumentado al mismo ritmo que los precios de la vivienda. Más de 215 mil personas viven en departamentos subdivididos ilegalmente, a veces tan pequeños que se les conoce como viviendas ataúd. “En Hong Kong tenemos una brecha muy grande entre los que tienen y los que no tienen”, afirmó Albert Lai , ingeniero civil y director de Professional Commons, un grupo de expertos independientes centrados en políticas públicas.

La emergencia pone a prueba la capacidad del Gobierno