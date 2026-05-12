Zelenski, tras el fin de la tregua: Responderemos a Rusia de la misma manera

Kiev, Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló este martes que Rusia ha decidido de forma unilateral poner fin a la tregua parcial que estaba en vigor hasta el lunes con un ataque nocturno de más de 200 drones contra varias regiones y bombas aéreas en el frente, por lo que Kiev responderá "de la misma manera". "Rusia misma decidió poner fin al silencio parcial que había durado varios días", señaló en un mensaje en sus redes sociales, en las que dio cuenta de los 216 drones de diferente tipo que Rusia había lanzado contra Ucrania en las últimas horas.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 192 drones, si bien otros veinticinco impactaron en diez ubicaciones del país la pasada noche. Según Zelenski, se derribaron drones suicidas en las regiones de Dnipropetrovsk, Yitómir, Mikoláyiv, Sumi, Járkov y Cheríguiv, así como en Kiev y su provincia. En el bombardeo resultaron dañadas instalaciones energéticas, edificios de apartamentos y una guardería, y también hubo un ataque contra una locomotora ferroviaria civil. "Hemos dicho que responderemos de la misma manera a todos los pasos rusos. Rusia debe poner fin a esta guerra, y es Rusia la que debe dar el paso hacia un alto el fuego real y duradero", recalcó Zelenski. "Hasta que eso ocurra, las sanciones contra Moscú son necesarias y deben mantenerse y reforzarse", insistió.