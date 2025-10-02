“Eso no nos intimida”: Así responde ministro de Venezuela al despliegue de aviones de Estados Unidos:

Caracas, Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves la presencia de cinco aviones de combate estadounidenses que habrían sobrevolado cerca del espacio aéreo venezolano, específicamente al norte del litoral central, en las inmediaciones de la región de Maiquetía.

En una declaración pública, Padrino calificó el hecho como “una provocación” y una “gran amenaza contra la seguridad de la nación”, en medio de un nuevo episodio de tensión entre Caracas y Washington. Según el funcionario, el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela detectó las aeronaves con características de vuelo propias de aviones de combate: 400 nudos de velocidad y altitud de 35.000 pies.

“Por allí ha detectado el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela, dentro de la región de Maiquetía, a más de cinco vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies. ¿Qué indica eso? Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, afirmó el general.