“Eso no nos intimida”: Así responde ministro de Venezuela al despliegue de aviones de Estados Unidos:

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves la presencia de cinco aviones de combate estadounidenses que habrían sobrevolado cerca del espacio aéreo venezolano, específicamente al norte del litoral central, en las inmediaciones de la región de Maiquetía.
En una declaración pública, Padrino calificó el hecho como “una provocación” y una “gran amenaza contra la seguridad de la nación”, en medio de un nuevo episodio de tensión entre Caracas y Washington. Según el funcionario, el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela detectó las aeronaves con características de vuelo propias de aviones de combate: 400 nudos de velocidad y altitud de 35.000 pies.
“Por allí ha detectado el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela, dentro de la región de Maiquetía, a más de cinco vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies. ¿Qué indica eso? Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, afirmó el general.
El titular castrense advirtió directamente a Estados Unidos: “No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional”.
La denuncia ocurre en un contexto de alta tensión bilateral, que se remonta a la campaña antidrogas impulsada por la Administración Trump en el Caribe desde 2020, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha sido reiteradamente acusado por Washington de liderar una red de narcotráfico con estructuras transnacionales.
Padrino también señaló que fue una línea aérea internacional la que alertó a la torre de control del aeropuerto internacional de Maiquetía sobre la presencia de los aviones. “Nunca habíamos visto este despliegue de aviones de la clase F-35. Los estamos viendo. Quiero que sepan que eso no nos intimida”, sostuvo el ministro, al insistir en el carácter provocador de la maniobra.
Finalmente, consideró que la presencia de estas aeronaves militares en las cercanías del espacio aéreo venezolano es un acto de “grosería” por parte del Gobierno estadounidense, y reiteró el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la defensa de la soberanía.