Varios muertos y heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

Según la Policía local, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del siniestro.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 07:48 -
  • Agencia EFE
Vista de un cartel que prohíbe los fuegos artificiales por riesgo de incendio en el lugar en el que “decenas de personas han muerto” en un incendio registrado en las primeras horas del año en la popular estación de esquí suiza de Crans Montana. EFE
Suiza

Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, ha provocado varios muertos y heridos, según informes policiales citados por la prensa del país.

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en “Le Constellation”, un bar de la localidad, y aunque el origen de las mismas es aún desconocido, la principal hipótesis es la del accidente provocado posiblemente por la pirotecnia.

”Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana”, declaró a varios medios suizos un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion. “Hay varios heridos y varios muertos”, añadió.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos y varios helicópteros.

A primera hora de la mañana la situación es ya controlada, según la Policía, que tiene programada una rueda de prensa para las 10.00 hora local (09.00 GMT). EFE

