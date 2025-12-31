Gustavo Petro anuncia aumento histórico del salario mínimo en Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA

El Gobierno colombiano anunció el pasado lunes un aumento sin precedentes del 23,7% del "salario mínimo vital", que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos (unos 535 dólares) incluido el subsidio de transporte, informó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario dijo en una alocución: "Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1,746,882 pesos (unos 468 dólares), que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%", a lo que se suman cerca de 250,000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo redondeó las cifras y señaló que "el salario mínimo para 2026" será de 1,750,905 pesos y el subsidio de 249.095 pesos, los que dan exactos dos millones de pesos.

Según Petro, "el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias".

"Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad", manifestó el presidente, quien reconoció que "habrá una presión sobre los precios", pero señaló que, según el economista italiano Piero Sraffa, "la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza".

El aumento del 23,7 % del salario mínimo, incluido el auxilio de transporte, fue fijado de manera unilateral por el Gobierno luego de que fracasaran las negociaciones tripartitas con representantes de los empresarios y de los sindicatos.

"De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas", subrayó Petro, quien mencionó incluso la Encíclica 'Rerum Novarum', promulgada en 1891 por el papa León XIII.