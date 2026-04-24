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Trump enviará a Witkoff y Kushner a Pakistán para negociar con Irán

Trump enviará a Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para conversaciones con el canciller iraní Abbas Araghchi este fin de semana, según CNN y funcionarios estadounidenses

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 11:04 -
  • Agencia EFE
Trump enviará a Witkoff y Kushner a Pakistán para negociar con Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

Una delegación de Estados Unidos formada por Steve Witkoff y Jared Kushner viajará este fin de semana a Pakistán para participar en conversaciones con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, informó la CNN que cita a dos funcionarios de la administración estadounidense.

Araqchí anunció este viernes en su cuenta de la red social X el inicio de una "oportuna" gira regional por "Islamabad, Mascate y Moscú" para coordinar con sus "socios" los asuntos bilaterales, aunque no confirmó que su paso por Islamabad implique contactos con negociadores estadounidenses.

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La información de CNN explica que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance -que lideró la delegación de su país en la primera ronda de contactos- no tiene previsto por el momento viajar a Pakistán debido a la ausencia del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a quien EE.UU. considera jefe de la delegación iraní y contraparte de Vance.

No obstante, el vicepresidente se mantendrá a la espera para viajar a Islamabad si las conversaciones avanzan, indicaron los funcionarios citados, y miembros de su equipo estarán en Pakistán.

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Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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