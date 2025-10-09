  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump sugiere "expulsar" a España de la OTAN

España "no cumple los compromisos de gasto de defensa de la alianza", denunció Trump.

  • 09 de octubre de 2025 a las 13:39 -
  • Agencia EFE
Trump sugiere expulsar a España de la OTAN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante una mesa redonda en la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU.

 EFE/FRANCIS CHUNG
Madrid, España.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

"No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo Trump.

"Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

El mandatario recordó que solicitó a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España no lo hizo: "Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España", le dijo a Stubb.

"La mayoría pensó que no iba a suceder y pasó prácticamente de manera unánime", dijo Trump, que repitió varias veces que España es el único miembro rezagado en cuanto a los compromisos de gasto en Defensa.

Trump alardea haber resuelto la guerra en Gaza y afirma que Ucrania será la próxima

Trump ya había arremetido contra Madrid anteriormente por rechazar aumentar el gasto en Defensa, pero nunca antes había sugerido que fuera expulsada de la Alianza.

Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1 % a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias