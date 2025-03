Trump resta importancia a vergonzosa filtración del chat con planes de guerra

Washington, Estados Unidos.

Trump calificó lo sucedido como un "fallo", el "único" en los dos meses que lleva de nuevo la Casa Blanca, y consideró que "lo importante fue que no pasó nada", argumentando que los bombardeos contra los rebeldes hutíes del Yemen fue un "éxito".

"Es un muy buen hombre y seguirá haciendo un buen trabajo", dijo ante la prensa Trump sobre Waltz, al que consideró que se ha atacado de manera "muy injusta" y cuyo puesto no parece peligrar de momento.

El artículo publicado el lunes por Jeffrey Goldberg , director editorial de la revista The Altantic, al que Waltz metió accidentalmente en la sala de chat de la aplicación Signal, fue el tema del día en Washington y los medios preguntaron con insistencia a Trump por un episodio que ha puesto en entredicho la seguridad con la que el actual Gobierno maneja información sensible.

"No sé nada de Signal. No participé en esto, pero acabo de enterarme y me han dicho que muchos colectivos lo usan", explicó Trump sobre si se baraja modificar procedimientos en temas de seguridad nacional, aunque al mismo tiempo concedió que "uno tiene que aprender de toda experiencia".

"No había información clasificada (en el chat), tal y como tengo entendido", aseveró el presidente estadounidense reiterando lo dicho por el propio Waltz, que aseguró que desde que accedió al cargo los responsables de inteligencia le han indicado que el uso de la aplicación Signal está aprobado.