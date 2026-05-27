Trump recibe al hijo de Bolsonaro en la Casa Blanca y le da todo su respaldo

Wahington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial, menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve de pie junto a Trump, sentado en el escritorio del Despacho Oval.

Flávio Bolsonaro viajó el domingo por la noche a Washington en busca de un hueco en la agenda del mandatario para una reunión que no había sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca. El senador derechista buscaba con este encuentro un impulso a su candidatura después de la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, algo que ha lastrado su apoyo en las encuestas. La familia Bolsonaro comparte una cierta afinidad ideológica con el mandatario estadounidense, quien intentó influir de forma infructuosa en el proceso judicial por golpismo contra el padre de Flávio, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.