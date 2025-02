Trump plantea una cumbre trilateral con Xi y Putin

Pekín, China.

No hay razón, dijo, para estar construyendo armas nucleares “completamente nuevas. Ya tenemos tantas como para destruir el mundo 50 o 100 veces seguidas”.

“Todos estamos gastando mucho dinero que podríamos gastar en otras cosas que, con suerte, en realidad son mucho más productivas. Esperemos que nunca llegue el momento en que necesitemos esas armas, si es que llega el momento en que necesitemos el tipo de armas que estamos construyendo, que Rusia tiene y que China tiene en menor medida, pero que tendrá. Será muy triste”, sostuvo.

Trump propuso “cortar el gasto militar a la mitad”. El gasto en defensa nacional es la categoría más grande de todo el presupuesto nacional, después de la seguridad social y el Medicare, según datos del Departamento del Tesoro.

El líder republicano consideró que no hace falta enmarcar el encuentro deseado en organismos como el G20, al que pertenecen los tres países.

“Son el presidente Putin y el presidente Xi. No necesito organismos. No necesito nada. Se trata de relaciones y de gente, y yo he tenido una buena relación” con ambos, añadió recalcando que espera que la situación lo permita en “un futuro no muy lejano”.

Trump añadió que lo que quiere tener en primer lugar es “un encuentro con China y uno con Rusia sobre ralentización, freno y reducción de armas nucleares”, y sobre no gastar el dinero que todos ellos están gastando en armamento y defensa.

El mandatario estadounidense apuntó que son conversaciones que ya estuvieron sobre la mesa en su primer mandato. “Y luego llegó el COVID y unas elecciones corruptas”, señaló en referencia a los comicios de 2020 en EEUU, sobre los que sigue sin reconocer la victoria del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Trump destacó que su intención es hablar tanto con sus homólogos de China y Rusia por separado como luego en un encuentro a tres bandas.