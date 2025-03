Trump niega discusiones de planes de guerra en chat filtrado

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que los mensajes filtrados por la revista The Atlantic, en los que varios altos funcionarios hablaron en un grupo de la app de mensajes Signal sobre el ataque contra objetivos hutíes en Yemen el 15 de marzo, fueran planes de guerra.

"No había detalles ni nada que comprometiera (el ataque) (...) Realmente no es gran cosa", dijo el mandatario en el programa 'The Vince Show' emitido este miércoles en la emisora WBAP.

El republicano, preguntado por el hecho de que Jeffrey Goldberg, el editor jefe de la revista, fuese incluido en el grupo de Signal, dijo que fue "un accidente" y abrió la puerta a que pudiese haber sido "un miembro del personal muy inocente".

Igual que el resto de miembros de su gabinete que figuran en esa conversación, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Trump defendió que las informaciones que se publicaron en el grupo no eran más que "detalles", que no tenían nada comprometido ni "ningún impacto en el ataque".

"El tiempo es FAVORABLE. Acabo de CONFIRMAR con CENTCOM que VAMOS con el lanzamiento de la misión", explica Hegseth sobre el Comando Central a los 18 miembros del grupo, entre los que se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio, o el director de la CIA, John Ratcliffe, según recoge la revista.