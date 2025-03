Noem llega a El Salvador para visitar megacárcel donde están venezolanos deportados

San Salvador.

En dicha visita, el presidente salvadoreño ofreció las cárceles salvadoreñas inicialmente para encarcelar a criminales condenados y no se manejó su uso para migrantes irregulares.

"Las deportaciones de Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador enviaron al mundo el mensaje de que Estados Unidos ya no es un refugio seguro para criminales violentos. Estaré en El Salvador para ver de primera mano el centro de detención donde se alberga a los peores criminales", publicó Noem en X.

Añadió que esperaba reunirse con Bukele "para discutir cómo podemos aumentar el número de vuelos de deportación y expulsiones de criminales violentos de los EE.UU.".

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa salvadoreña no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano. EFE