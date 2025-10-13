Trump llega a Egipto para presidir la firma del fin de la guerra en Gaza

El Cairo, Egipto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij para copresidir junto a su homólogo de Egipto, Abdelfatah al Sisi, la firma del acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Con mucho retraso y tras hacer esperar durante horas a más de una treintena de líderes mundiales, Trump fue recibido por Al Sisi en aeropuerto de la localidad situada en la península del Sinaí, como preludio de una ceremonia calificada como "histórica" por Egipto y gran parte de la comunidad internacional.

Al bajar del avión, ambos líderes se dieron la mano y se tomaron una foto, mientras intercambiaron unas palabras antes de dirigirse en la alfombra roja a los vehículos que los trasladan al centro de congresos de Sharm el Sheij.

A la ceremonia asisten el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro británico, Keir Starmer; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani; el jefe de Gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y altos funcionarios de Omán, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.

Quien no acudirá a la cita será el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que declinó la invitación de Trump para asistir a la ceremonia de Sharm el Sheij.