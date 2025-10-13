  1. Inicio
Trump llega a Egipto para presidir la firma del fin de la guerra en Gaza

El mandatario estadounidense liderará junto al presidente de Egipto la cumbre por la paz en Gaza.

  • 13 de octubre de 2025 a las 09:49 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso en el Parlamento en Jerusalén.

 EFE/JALAA MAREY
El Cairo, Egipto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij para copresidir junto a su homólogo de Egipto, Abdelfatah al Sisi, la firma del acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Con mucho retraso y tras hacer esperar durante horas a más de una treintena de líderes mundiales, Trump fue recibido por Al Sisi en aeropuerto de la localidad situada en la península del Sinaí, como preludio de una ceremonia calificada como "histórica" por Egipto y gran parte de la comunidad internacional.

Al bajar del avión, ambos líderes se dieron la mano y se tomaron una foto, mientras intercambiaron unas palabras antes de dirigirse en la alfombra roja a los vehículos que los trasladan al centro de congresos de Sharm el Sheij.

A la ceremonia asisten el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro británico, Keir Starmer; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani; el jefe de Gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y altos funcionarios de Omán, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.

Quien no acudirá a la cita será el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que declinó la invitación de Trump para asistir a la ceremonia de Sharm el Sheij.

¿Por qué el fin de la guerra en Gaza se firma en Sharm el Sheij, la 'Ciudad de la Paz'?

Según informó su oficina en un comunicado, no participará en ella por la proximidad del inicio del feriado Simjat Torá, el último día del periodo festivo judío del Sucot, que comienza al atardecer de este lunes y concluye al atardecer del martes.

Antes de su llegada a Egipto, Trump se reunió este lunes en Israel con familiares de los rehenes y se dirigió al Parlamento israelí (Knéset), donde dijo que la jornada de hoy es un día "de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada", que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de "una era de terror y muerte".

Asimismo, Al Sisi otorgará al mandatario estadounidense el Gran Collar del Nilo, la máxima distinción que el Estado egipcio concede a jefes de Estado, "por su distinguido esfuerzo por la paz", informó este lunes la Presidencia egipcia. EFE

