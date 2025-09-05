  1. Inicio
Trump oficializa el regreso del Departamento de Guerra de EE.UU.

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el cambio de denominación.

"Departamento de Guerra", título secundario

Según Fox News y otros medios como BBC, "Departamento de Guerra" sería un título secundario del Departamento de Defensa.

Así, la BBC afirmó que la orden ejecutiva que el presidente estadounidense firmaría este viernes permite al Departamento de Defensa utilizar el nuevo nombre como "título secundario" y que se conozca a Pete Hegseth como secretario de guerra.

"El nombre 'Departamento de Guerra' transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con 'Departamento de Defensa', que solo enfatiza capacidades defensivas", recoge el texto, según la cadena británica.

Además, la orden faculta a Hegseth para proponer acciones legislativas y ejecutivas para que el nombre de "Departamento de Guerra" sea permanente y no un añadido a Departamento de Defensa, agregó la BBC.

En este sentido, la cadena señaló que la responsabilidad de crear departamentos ejecutivos en Estados Unidos recae en el Congreso, por lo que también podría ser necesario su participación ante el cambio legal del nombre de un departamento.

"Departamento de Defensa", un nombre más diplomático

Fue el 25 de agosto pasado cuando Trump sugirió que podría cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra", alegando que bajo esa denominación el país logró sus mayores victorias militares.

"Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso", comentó Trump durante una reunión con su homólogo coreano, Yoon Suk-yeol.

La idea de restaurar el "Departamento de Guerra" fue mencionada por primera vez por la Administración en marzo pasado, cuando Pete Hegsth sacó a relucir el tema pero sin detallar si la iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría. EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

