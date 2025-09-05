Trump oficializa el regreso del Departamento de Guerra de EE.UU.

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947. "Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el cambio de denominación.

"Departamento de Guerra", título secundario

Según Fox News y otros medios como BBC, "Departamento de Guerra" sería un título secundario del Departamento de Defensa.

Así, la BBC afirmó que la orden ejecutiva que el presidente estadounidense firmaría este viernes permite al Departamento de Defensa utilizar el nuevo nombre como "título secundario" y que se conozca a Pete Hegseth como secretario de guerra. "El nombre 'Departamento de Guerra' transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con 'Departamento de Defensa', que solo enfatiza capacidades defensivas", recoge el texto, según la cadena británica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, la orden faculta a Hegseth para proponer acciones legislativas y ejecutivas para que el nombre de "Departamento de Guerra" sea permanente y no un añadido a Departamento de Defensa, agregó la BBC.

En este sentido, la cadena señaló que la responsabilidad de crear departamentos ejecutivos en Estados Unidos recae en el Congreso, por lo que también podría ser necesario su participación ante el cambio legal del nombre de un departamento.

"Departamento de Defensa", un nombre más diplomático