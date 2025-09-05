La dura acción de Trump contra alcaldesa de Boston por refugiar a migrantes

Washington, Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó en las últimas horas a la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu, por sus políticas de refugio para inmigrantes que el Gobierno de Donald Trump argumenta "interfieren" con sus restrictivas leyes.

Boston, capital y ciudad más poblada de Massachusetts, es una de las jurisdicciones en el punto de mira del Gobierno de Trump por sus políticas "santuario", que limitan la colaboración de sus policías locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, acusó a Wu y su administración local de "ejecutar explícitamente políticas diseñadas para socavar el cumplimiento de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia", en referencia a su rechazo a la colaboración con el ICE.

Wu dijo la semana pasada en la estación de radio WBUR que los policías que violen las políticas de refugio al compartir datos con ICE serán castigados según la ley Boston Trust Act, de 2014, de cara a una posible expansión de las operaciones de inmigración en la ciudad.