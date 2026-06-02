Trump elogia a Flávio Bolsonaro una semana después de recibirlo en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes al senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2023), una semana después de haberlo recibido en la Casa Blanca. "Fue un placer tener a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. ¡Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil!", escribió el presidente en la red Truth Social.

El mandatario adjuntó dos fotografías de la reunión que mantuvo con Bolsonaro el pasado martes en el Despacho Oval, un encuentro sobre el que no se había pronunciado hasta ahora. La publicación se produce un día después de que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) amenazara con imponer nuevos aranceles a Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien previsiblemente competirá en octubre contra Flávio Bolsonaro en las elecciones brasileñas, responsabilizó este lunes al senador por la amenaza estadounidense y lo tachó de "cobarde" y "traidor". Bolsonaro, sin embargo, afirmó que durante su visita a Estados Unidos pidió a la Casa Blanca que las empresas brasileñas no fueran castigadas.