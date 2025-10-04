Trump: "Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos"

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Hamás que "no tolerará demoras" que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en Gaza impulsado por la Casa Blanca y agradeció a Israel el cese de los ataques aéreos sobre la Franja.

"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario insistió en que no aceptará "ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza" para la paz regional.

"¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!", prometió.