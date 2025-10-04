A juicio Carlos Mora, alias "Veneco", por el crimen de Miguel Uribe Turbay

Bogotá, Colombia

La Fiscalía colombiana imputó cargos a Carlos Eduardo Mora González, uno de los implicados en el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá, informó este sábado el ente investigador.

La investigación permitió a la Fiscalía imputar a Mora, quien está preso en una cárcel de Bogotá, los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravado.

Mora supuestamente hizo parte del grupo de personas que planeó la logística del ataque contra Uribe Turbay, de 39 años, quien era senador del partido de derechas Centro Democrático y se perfilaba como candidato presidencial para las elecciones de 2026.

Tras resultar gravemente herido en el ataque el pasado 7 de junio, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto luego de dos meses hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.