"No lo volverán a hacer", dice Trump tras el ataque cerca de Venezuela

Caracas, Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela creó a Estados Unidos un "tremendo problema" con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: "no vamos a consentirlo más", y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer "no lo van a volver a hacer".

"Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente, pero han causado un problema tremendo", aseguró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario fue preguntado por el "ataque letal" que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en aguas del mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua en la que fallecieron once "narcoterroristas".

"En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente", dijo Trump sobre la embarcación atacada.